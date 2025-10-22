El Coro Comunal de María Teresa brilló en el festival “Merlo le Canta a América”

El grupo coral del Centro Cultural Comunal participó una vez más del histórico festival en Merlo, San Luis, que celebró su 30° edición con artistas de todo el país.

Maria Teresa 22/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
566856120_18292387345286482_5345938258140067804_n

El Coro del Centro Cultural Comunal de María Teresa volvió a ser protagonista en el Festival “Merlo le Canta a América”, un encuentro que este año celebró sus 30 años de trayectoria reuniendo a coros, músicos y bailarines de distintos puntos del país.
567189182_18292387348286482_3743561732656289967_n

Padrino del evento desde hace varias ediciones, el coro maríateresino viajó hasta la provincia de San Luis para compartir escenario con agrupaciones corales de toda la Argentina, representando una vez más el talento y la identidad cultural de la comunidad.
567512942_18292387303286482_4241331030549654291_n

La presentación, dirigida por Daniela Varela, fue recibida con entusiasmo por el público y los organizadores, reafirmando el vínculo que une a María Teresa con este festival que promueve la música, la integración y el intercambio artístico.
568187021_18292387351286482_1317849306054730043_n

Desde la Comuna felicitaron a cada integrante del coro y destacaron el esfuerzo colectivo que permite mantener viva la tradición coral local y continuar llevando el nombre de María Teresa a distintos escenarios del país.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias