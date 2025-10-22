El Coro Comunal de María Teresa brilló en el festival “Merlo le Canta a América”

El Coro del Centro Cultural Comunal de María Teresa volvió a ser protagonista en el Festival “Merlo le Canta a América”, un encuentro que este año celebró sus 30 años de trayectoria reuniendo a coros, músicos y bailarines de distintos puntos del país.



Padrino del evento desde hace varias ediciones, el coro maríateresino viajó hasta la provincia de San Luis para compartir escenario con agrupaciones corales de toda la Argentina, representando una vez más el talento y la identidad cultural de la comunidad.



La presentación, dirigida por Daniela Varela, fue recibida con entusiasmo por el público y los organizadores, reafirmando el vínculo que une a María Teresa con este festival que promueve la música, la integración y el intercambio artístico.



Desde la Comuna felicitaron a cada integrante del coro y destacaron el esfuerzo colectivo que permite mantener viva la tradición coral local y continuar llevando el nombre de María Teresa a distintos escenarios del país.