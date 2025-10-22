El Coro Comunal de María Teresa brilló en el festival “Merlo le Canta a América”

Entregan bonos de ayuda económica tras la inundación en María Teresa
Cada familia afectada recibe $600.000 para gastos esenciales, utilizables únicamente en comercios y servicios locales.
El grupo coral del Centro Cultural Comunal participó una vez más del histórico festival en Merlo, San Luis, que celebró su 30° edición con artistas de todo el país.Maria Teresa 22/10/2025SOFIA ZANOTTI
El Coro del Centro Cultural Comunal de María Teresa volvió a ser protagonista en el Festival “Merlo le Canta a América”, un encuentro que este año celebró sus 30 años de trayectoria reuniendo a coros, músicos y bailarines de distintos puntos del país.
Padrino del evento desde hace varias ediciones, el coro maríateresino viajó hasta la provincia de San Luis para compartir escenario con agrupaciones corales de toda la Argentina, representando una vez más el talento y la identidad cultural de la comunidad.
La presentación, dirigida por Daniela Varela, fue recibida con entusiasmo por el público y los organizadores, reafirmando el vínculo que une a María Teresa con este festival que promueve la música, la integración y el intercambio artístico.
Desde la Comuna felicitaron a cada integrante del coro y destacaron el esfuerzo colectivo que permite mantener viva la tradición coral local y continuar llevando el nombre de María Teresa a distintos escenarios del país.
Una tarde llena de alegría, música y encuentros para celebrar el Mes de las Familias.
La Comuna presentó un renovado espacio para disfrutar al aire libre, con parrilleros, mobiliario, iluminación y baños nuevos. Este viernes 17 será la apertura oficial a cargo de la concesionaria Paula Romero.
Alumnos del Centro Cultural Comunal participaron del encuentro regional bajo la guía de la Sensei María del Carmen Milianovich y la Senpai Caren Dellosa, obteniendo destacados resultados.
Delegaciones de seis países compartieron escenario con artistas locales en el Centro Cultural Comunal. El público disfrutó de un espectáculo que celebró la unión a través del arte.
La Comuna dispuso un régimen excepcional de beneficios impositivos para vecinos cuyas viviendas sufrieron daños severos por las lluvias. La medida tendrá una vigencia de cinco meses y busca acompañar la recuperación económica.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.