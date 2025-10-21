Entregan bonos de ayuda económica tras la inundación en María Teresa

En respuesta a los daños ocasionados por la inundación que afectó a María Teresa el 30 y 31 de agosto, la Comuna local puso en marcha un programa de asistencia económica destinado a las familias damnificadas. A través del Área Social, desde este lunes se realiza la entrega de bonos de $600.000 por grupo familiar, con el objetivo de apoyar la recuperación tras el desastre.

Según explicó la vicepresidenta comunal, Danisa Perotti, los vales podrán utilizarse exclusivamente en comercios y prestadores de servicios de la localidad, lo que permite no solo asistir a los vecinos sino también reactivar la economía local.

“El equipo del Área Social se comunicará telefónicamente con cada familia para coordinar la entrega y explicar cómo funciona el sistema”, señaló Perotti, destacando el acompañamiento constante del gobierno comunal.

Los bonos podrán destinarse a la compra de alimentos, artículos del hogar, muebles, ropa, calzado, electrodomésticos, así como a la contratación de servicios básicos como plomería, electricidad, gas e internet. También estarán habilitados para su uso en corralones, ferreterías y otros rubros esenciales del pueblo.

“Seguimos acompañando a las familias afectadas con responsabilidad y muchísimo compromiso”, concluyó Perotti, subrayando el trabajo conjunto de todas las áreas comunales para asistir a quienes sufrieron las consecuencias del temporal que cubrió al 80% del pueblo.