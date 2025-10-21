Entregan bonos de ayuda económica tras la inundación en María Teresa

Festejo del Mes de las Familias en Plaza Centenario
Una tarde llena de alegría, música y encuentros para celebrar el Mes de las Familias.
Cada familia afectada recibe $600.000 para gastos esenciales, utilizables únicamente en comercios y servicios locales.Maria Teresa 21/10/2025LORENA ACOSTA
En respuesta a los daños ocasionados por la inundación que afectó a María Teresa el 30 y 31 de agosto, la Comuna local puso en marcha un programa de asistencia económica destinado a las familias damnificadas. A través del Área Social, desde este lunes se realiza la entrega de bonos de $600.000 por grupo familiar, con el objetivo de apoyar la recuperación tras el desastre.
Según explicó la vicepresidenta comunal, Danisa Perotti, los vales podrán utilizarse exclusivamente en comercios y prestadores de servicios de la localidad, lo que permite no solo asistir a los vecinos sino también reactivar la economía local.
“El equipo del Área Social se comunicará telefónicamente con cada familia para coordinar la entrega y explicar cómo funciona el sistema”, señaló Perotti, destacando el acompañamiento constante del gobierno comunal.
Los bonos podrán destinarse a la compra de alimentos, artículos del hogar, muebles, ropa, calzado, electrodomésticos, así como a la contratación de servicios básicos como plomería, electricidad, gas e internet. También estarán habilitados para su uso en corralones, ferreterías y otros rubros esenciales del pueblo.
“Seguimos acompañando a las familias afectadas con responsabilidad y muchísimo compromiso”, concluyó Perotti, subrayando el trabajo conjunto de todas las áreas comunales para asistir a quienes sufrieron las consecuencias del temporal que cubrió al 80% del pueblo.
Una tarde llena de alegría, música y encuentros para celebrar el Mes de las Familias.
La Comuna presentó un renovado espacio para disfrutar al aire libre, con parrilleros, mobiliario, iluminación y baños nuevos. Este viernes 17 será la apertura oficial a cargo de la concesionaria Paula Romero.
Alumnos del Centro Cultural Comunal participaron del encuentro regional bajo la guía de la Sensei María del Carmen Milianovich y la Senpai Caren Dellosa, obteniendo destacados resultados.
Delegaciones de seis países compartieron escenario con artistas locales en el Centro Cultural Comunal. El público disfrutó de un espectáculo que celebró la unión a través del arte.
La Comuna dispuso un régimen excepcional de beneficios impositivos para vecinos cuyas viviendas sufrieron daños severos por las lluvias. La medida tendrá una vigencia de cinco meses y busca acompañar la recuperación económica.
La Comuna continúa con los trabajos en la intersección de Saenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios y Pedro Loretto, una zona estratégica para el tránsito local y pesado.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.