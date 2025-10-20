Protesta unánime de los jugadores contra La Liga por el partido en Miami

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Deportes20/10/2025GASTON PAROLA
La jornada del fútbol español se vio marcada por una protesta inédita. En el inicio del duelo entre Atlético de Madrid y Osasuna, los jugadores permanecieron inmóviles durante los primeros quince segundos del partido, como señal de rechazo a la decisión de La Liga de llevar el encuentro entre Barcelona y Villarreal a Miami el próximo 20 de diciembre.
El gesto, impulsado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), se repitió en distintos estadios del país y fue recibido con aplausos por el público. La entidad que nuclea a los jugadores emitió un comunicado en el que acusa a La Liga de “falta de transparencia, diálogo y coherencia”, y rechaza “de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales”.
Además, la AFE reclamó la conformación de una mesa de negociación para analizar las condiciones del partido, garantizar los derechos laborales de los futbolistas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Por su parte, Javier Tebas, presidente de La Liga, defendió la iniciativa al señalar que busca “acercar el fútbol español a una afición global” y que se trata “de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada”. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.
