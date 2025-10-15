Israel identificó tres de los cuatro cuerpos entregados por Hamas

El FMI recortó sus proyecciones de crecimiento para Argentina
El organismo internacional redujo su estimación de expansión del PBI argentino para 2025 y 2026, aunque mantiene una visión optimista de dos años consecutivos de mejora económica.
El Ejército israelí confirmó la identidad de Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy, rehenes asesinados en Gaza. El cuarto cuerpo recibido no corresponde a ningún secuestrado reconocido.Internacionales15/10/2025SOFIA ZANOTTI
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este miércoles que el Instituto Forense Abu Kabir logró identificar los cuerpos de tres rehenes israelíes entregados por Hamas: Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. El cuarto cuerpo recibido, en cambio, no pertenece a ninguna de las personas que permanecían registradas como secuestradas en Gaza.
Según el comunicado oficial, las pruebas forenses determinaron que los restos no coinciden con ningún rehén. “Hamas debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos”, expresó el Ejército israelí, recordando que no es la primera vez que el grupo entrega cuerpos que luego resultan no corresponder a cautivos, como ocurrió con Shiri Bibas en febrero de este año.
Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova. Su familia lamentó la confirmación y expresó: “Después de casi dos años de oración y esperanza, despedimos a nuestro querido Uriel”.
Tamir Nimrodi, de 20 años, fue capturado cerca del cruce de Erez mientras cumplía funciones en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT). “No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa”, dijo su entorno familiar.
Por su parte, Eitan Levy, taxista de 53 años, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el kibutz Beeri, el mismo día del ataque de Hamas. Su muerte había sido confirmada tiempo después por las autoridades.
Las nuevas identificaciones se suman a las informadas el martes, cuando se confirmó la repatriación de otros cuatro rehenes, entre ellos el israelí Guy Iloz y el ciudadano nepalí Bipin Joshi. Ambos habían sido asesinados durante su cautiverio en Gaza.
