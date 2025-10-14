Pullaro destacó el trabajo articulado “para bajar la siniestralidad vial en la provincia”

Las exportaciones santafesinas rozan los U$S 10 mil millones
El crecimiento de los volúmenes compensó la baja de precios internacionales, impulsado por el complejo sojero.
El gobernador encabezó en Rosario la Jornada de Emergencias en Seguridad Vial, donde destacó la coordinación entre áreas del Estado para reducir accidentes y salvar vidas.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes en Rosario la Jornada de Emergencias en Seguridad Vial, un encuentro destinado a fortalecer la respuesta ante siniestros de tránsito y promover el trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado.
Durante la actividad, desarrollada en el Bioceres Arena, Pullaro subrayó que el objetivo del gobierno provincial es “reducir cada día la cantidad de siniestros”, a partir de políticas basadas en indicadores que permitan “ser más efectivos y eficientes” en los controles y la prevención.
Del encuentro participaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres; y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, entre otros funcionarios. La jornada incluyó exposiciones, talleres y simulaciones para unificar criterios de actuación y consolidar una red profesionalizada de respuesta inmediata.
“Es un gusto poder estar presente en esta jornada de reflexión y capacitación que apunta a mejorar las políticas públicas”, afirmó Pullaro. “La forma de articular y trabajar las diferentes áreas del Estado nos permite tener un impacto positivo en la baja de la siniestralidad”, agregó.
Torres destacó los resultados del trabajo sostenido en materia de fiscalización vial, que permitió alcanzar en 2024 “la cifra más baja de fallecidos por siniestros en los últimos 20 años”. Asimismo, valoró la reciente entrega de 30 camionetas adaptadas para patrullaje destinadas a la APSV y a la Guardia Provincial, con una inversión de $1.350 millones.
Por su parte, Ciancio resaltó la importancia del trabajo interministerial, mientras Escajadillo señaló que “estas jornadas de compartir experiencias y conocimientos se replicarán en toda la provincia”, reforzando el compromiso del gobierno con la seguridad y el cuidado de la vida.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
Un pedido de informes del diputado Miguel Rabbia reveló presuntas irregularidades en la administración del Programa “Redes del Cuidado”, bajo control del partido evangélico UNO.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
La líder de la Coalición Cívica advirtió que la reforma “concentra el poder en manos del gobernador” y criticó duramente al Senado provincial, al que calificó de “feudal”.
La candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, criticó duramente al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente Javier Milei durante su recorrida por Santa Fe y Santo Tomé.
La AGN denunció que el BCRA, dirigido por Santiago Bausili, obstaculizó su labor y no informó el destino del oro argentino trasladado fuera del país. El Congreso evalúa citar al titular de la entidad.
Científicas del CONICET-CADIC analizan el tercer varamiento mundial del ecotipo D, una rara variante de orca hallada por primera vez en la costa atlántica fueguina.
Dos hombres fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento con la policía.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El equipo suma seis derrotas en siete partidos y compromete su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La Copa Argentina aparece como la única posibilidad concreta de salvar la temporada.
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
El árbitro echó al DT de Independiente en el duelo ante Lanús y reeditó una pica que se remonta a su etapa en Vélez.
La DDI de Trenque Lauquen halló en Venado Tuerto el camión usado en el robo a un carro bar de Piedritas. El vehículo fue secuestrado y su propietario, identificado.