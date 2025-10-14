Pullaro destacó el trabajo articulado “para bajar la siniestralidad vial en la provincia”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes en Rosario la Jornada de Emergencias en Seguridad Vial, un encuentro destinado a fortalecer la respuesta ante siniestros de tránsito y promover el trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado.



Durante la actividad, desarrollada en el Bioceres Arena, Pullaro subrayó que el objetivo del gobierno provincial es “reducir cada día la cantidad de siniestros”, a partir de políticas basadas en indicadores que permitan “ser más efectivos y eficientes” en los controles y la prevención.

Del encuentro participaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres; y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, entre otros funcionarios. La jornada incluyó exposiciones, talleres y simulaciones para unificar criterios de actuación y consolidar una red profesionalizada de respuesta inmediata.



“Es un gusto poder estar presente en esta jornada de reflexión y capacitación que apunta a mejorar las políticas públicas”, afirmó Pullaro. “La forma de articular y trabajar las diferentes áreas del Estado nos permite tener un impacto positivo en la baja de la siniestralidad”, agregó.

Torres destacó los resultados del trabajo sostenido en materia de fiscalización vial, que permitió alcanzar en 2024 “la cifra más baja de fallecidos por siniestros en los últimos 20 años”. Asimismo, valoró la reciente entrega de 30 camionetas adaptadas para patrullaje destinadas a la APSV y a la Guardia Provincial, con una inversión de $1.350 millones.

Por su parte, Ciancio resaltó la importancia del trabajo interministerial, mientras Escajadillo señaló que “estas jornadas de compartir experiencias y conocimientos se replicarán en toda la provincia”, reforzando el compromiso del gobierno con la seguridad y el cuidado de la vida.