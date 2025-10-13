Trump habló ante el Parlamento israelí: “Es el fin de una era de terror”

Donald Trump ingresó este lunes al pleno de la Knesset, el Parlamento de Israel, donde fue recibido con una ovación de más de tres minutos. En un discurso histórico, el mandatario estadounidense celebró la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en manos de Hamas, y anunció el fin de la guerra en Gaza.



“Hoy los cielos están en calma, las armas callan y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz”, expresó Trump ante legisladores, autoridades y familiares de las víctimas. “Es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”, agregó.

El líder republicano destacó que “nadie creía que sería posible”, y aseguró que el acuerdo alcanzado marca “el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”. También instó a mantener el pacto y garantizar que la región no vuelva a caer en el conflicto.



Durante su discurso, el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó a Trump como “el mayor amigo de Israel que haya tenido la Casa Blanca”. El presidente norteamericano aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al pueblo palestino: “Esta es su oportunidad de alejarse para siempre del terrorismo y la violencia”.

Tras su paso por Jerusalén, Trump se dirigirá a Sharm el Sheij, Egipto, donde participará de una cumbre internacional con líderes de más de 20 países. Allí se espera la firma formal del acuerdo de paz y el inicio de una nueva etapa de reconstrucción y estabilidad en la región.

El pacto, sin embargo, no incluye el desarme inmediato de Hamas ni la retirada total de las fuerzas israelíes, por lo que la comunidad internacional advierte que aún quedan desafíos para consolidar una paz duradera.