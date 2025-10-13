Trump habló ante el Parlamento israelí: “Es el fin de una era de terror”

Liberaron a los 20 rehenes israelíes que seguían cautivos en Gaza
Tras más de dos años de secuestro, Hamas entregó a los últimos rehenes israelíes con vida.
El presidente de Estados Unidos fue ovacionado en la Knesset tras la liberación de los últimos rehenes en Gaza. “Comienza una era de fe y esperanza”, dijo al proclamar el fin de la guerra con Hamas.Internacionales13/10/2025SOFIA ZANOTTI
Donald Trump ingresó este lunes al pleno de la Knesset, el Parlamento de Israel, donde fue recibido con una ovación de más de tres minutos. En un discurso histórico, el mandatario estadounidense celebró la liberación de los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en manos de Hamas, y anunció el fin de la guerra en Gaza.
“Hoy los cielos están en calma, las armas callan y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz”, expresó Trump ante legisladores, autoridades y familiares de las víctimas. “Es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”, agregó.
El líder republicano destacó que “nadie creía que sería posible”, y aseguró que el acuerdo alcanzado marca “el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”. También instó a mantener el pacto y garantizar que la región no vuelva a caer en el conflicto.
Durante su discurso, el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó a Trump como “el mayor amigo de Israel que haya tenido la Casa Blanca”. El presidente norteamericano aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al pueblo palestino: “Esta es su oportunidad de alejarse para siempre del terrorismo y la violencia”.
Tras su paso por Jerusalén, Trump se dirigirá a Sharm el Sheij, Egipto, donde participará de una cumbre internacional con líderes de más de 20 países. Allí se espera la firma formal del acuerdo de paz y el inicio de una nueva etapa de reconstrucción y estabilidad en la región.
El pacto, sin embargo, no incluye el desarme inmediato de Hamas ni la retirada total de las fuerzas israelíes, por lo que la comunidad internacional advierte que aún quedan desafíos para consolidar una paz duradera.
Tras más de dos años de secuestro, Hamas entregó a los últimos rehenes israelíes con vida.
El consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol provocó una emergencia sanitaria en Brasil. Hay dos fallecidos confirmados, cientos de intoxicados y un fuerte operativo para frenar la distribución ilegal.
El encuentro busca avanzar en la primera etapa del plan de cese al fuego propuesto por Donald Trump, que incluye el intercambio de prisioneros y el desarme progresivo.
Kandahar ya envió seis toneladas a Emiratos Árabes Unidos y Omán.
La planta, ubicada en Campinas, producirá hasta 190 millones de mosquitos por semana para reducir la transmisión de dengue, zika y chikunguña.
Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque frente a una sinagoga en Mánchester, durante los servicios de Yom Kippur. La policía lo calificó como un incidente terrorista.
Antonio Aracre anticipó que Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” tras el apoyo financiero de Estados Unidos, reavivando el recuerdo del histórico “uno a uno” de los años ‘90.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
Treinta bomberos de tres localidades trabajaron para controlar un incendio que afectó una gran pila de leña usada para la caldera del frigorífico. El siniestro dejó un herido.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
Con un megáfono, el mandatario hizo una breve recorrida por la calle junto a la exvedette y su hermana Karina Milei.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
ATE acusó al ministro de Defensa, Luis Petri, de permitir que un predio del Ejército se use con fines privados. Se investiga un presunto negocio millonario vinculado al festival.
El SMN mantiene el aviso amarillo para varios departamentos del sur provincial, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h durante la tarde del domingo.