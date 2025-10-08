Avanza la obra de ordenamiento vial en un punto clave de María Teresa

María Teresa celebró la segunda jornada de la Fiesta del Teatro
Con espectáculos, reconocimientos y una gran participación del público, la localidad vivió una jornada llena de arte, emoción y talento en el marco de la Fiesta del Teatro.
La Comuna continúa con los trabajos en la intersección de Saenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios y Pedro Loretto, una zona estratégica para el tránsito local y pesado.Maria Teresa 08/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de María Teresa avanza con la obra de ordenamiento vial en la intersección de Saenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios (tránsito pesado) y Pedro Loretto, un punto clave para la circulación dentro del pueblo.
El proyecto nació en el marco del programa “María Teresa Participa” y de los encuentros comunitarios sobre licencias de conducir, donde los vecinos plantearon la necesidad de mejorar la seguridad vial y reorganizar el tránsito en esa zona.
Los trabajos contemplan una renovación integral del espacio, con el objetivo de mejorar la seguridad, ordenar la circulación y embellecer el entorno urbano. Desde la Comuna destacaron que cada tramo completado refleja cómo las ideas surgidas del diálogo con la comunidad se transforman en obras concretas que mejoran la calidad de vida.
“Seguimos trabajando para que María Teresa sea un lugar más seguro, más ordenado y más lindo para vivir”, expresaron desde la administración comunal.
Con espectáculos, reconocimientos y una gran participación del público, la localidad vivió una jornada llena de arte, emoción y talento en el marco de la Fiesta del Teatro.
La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay inauguró el evento con un concierto inolvidable que emocionó al público en un Centro Cultural colmado.
Con música en vivo, artesanos y un clima festivo, la comunidad celebró la llegada de la primavera frente al Centro Cultural.
Será los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos para toda la familia.
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.
Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
Las jóvenes deportistas de Villa Cañás brillaron en el Campeonato Regional de Clubes, categoría B, logrando el subcampeonato y dejando al club y a la ciudad entre los mejores del país.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.
El hecho ocurrió en junio de 2025. Diego Alberto Sanabria fue condenado por el robo, faena y transporte ilegal de animales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo.
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.