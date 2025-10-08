Avanza la obra de ordenamiento vial en un punto clave de María Teresa

La Comuna continúa con los trabajos en la intersección de Saenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios y Pedro Loretto, una zona estratégica para el tránsito local y pesado.

La Comuna de María Teresa avanza con la obra de ordenamiento vial en la intersección de Saenz Peña, Acceso General López, Bomberos Voluntarios (tránsito pesado) y Pedro Loretto, un punto clave para la circulación dentro del pueblo.
El proyecto nació en el marco del programa “María Teresa Participa” y de los encuentros comunitarios sobre licencias de conducir, donde los vecinos plantearon la necesidad de mejorar la seguridad vial y reorganizar el tránsito en esa zona.
Los trabajos contemplan una renovación integral del espacio, con el objetivo de mejorar la seguridad, ordenar la circulación y embellecer el entorno urbano. Desde la Comuna destacaron que cada tramo completado refleja cómo las ideas surgidas del diálogo con la comunidad se transforman en obras concretas que mejoran la calidad de vida.
“Seguimos trabajando para que María Teresa sea un lugar más seguro, más ordenado y más lindo para vivir”, expresaron desde la administración comunal.

