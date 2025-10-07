LeBron James anticipa “la decisión de todas las decisiones”: ¿se despide del básquet?

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: NUEVO FORMATO Y GRANDES DESAFÍOS
La máxima competencia europea del fútbol femenino inicia una temporada histórica con 18 equipos, formato renovado y figuras de talla mundial.
El astro de los Lakers publicó un video en redes sociales anunciando que este martes hará un anuncio trascendental. Crecen los rumores sobre su retiro.Deportes07/10/2025GASTON PAROLA
LeBron James volvió a sacudir al mundo del básquet. La superestrella de Los Ángeles Lakers, de 40 años, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que este martes revelará “la decisión de todas las decisiones”, sin dar más detalles sobre su futuro.
En el video publicado en la plataforma X, el alero acompañó el mensaje con la frase “The Second Decision” y la fecha del anuncio: 7 de octubre a las 12.00 (hora del Este, 13.00 en Argentina). El título hace referencia a su recordada “primera decisión” de 2010, cuando, en una transmisión televisiva, comunicó su salida de Cleveland Cavaliers rumbo a Miami Heat.
El “Rey” se prepara para iniciar su temporada número 23 en la NBA, un récord histórico en la liga. Sin embargo, su publicación disparó especulaciones sobre una posible despedida, luego de dejar entrever durante el reciente Media Day que la próxima campaña podría ser la última.
“¿Te veremos el año que viene?”, le preguntaron. LeBron respondió con un escueto “quizás”, dejando abierta la incógnita. El jugador encara el último año de su contrato con los Lakers, por el que cobrará 52,6 millones de dólares, antes de quedar libre para decidir su futuro.
El “Millonario” fue multado con 88 mil dólares y deberá presentar un plan educativo para prevenir actos discriminatorios.
El arquero de Racing, figura en el Clausura, fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. “Soy la persona más feliz del mundo”, expresó antes de viajar a Estados Unidos.
El club emitió un parte médico oficial y confirmó que el entrenador está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. La preocupación en el mundo Boca es total.
El equipo de Ángel Di María se impuso 2-1 ante el River de Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Malcorra selló la remontada con un golazo.
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Con la goleada 5-0 a Newell’s y la caída del Millonario ante Central, el Xeneize se adueñó del segundo puesto y quedó en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El arquero uruguayo y el mediocampista protagonizaron un fuerte intercambio luego del polémico 1-1 entre Estudiantes y Barracas Central, marcado por fallos arbitrales y tres goles anulados.
Casación rechazó los planteos del ex presidente en la causa por violencia de género, aunque apartó al juez Ercolini por su vínculo personal con el imputado.
El diputado socialista Esteban Paulón advirtió que volver a imprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert costaría $14.000 millones y rechazó que el gasto recaiga en el Estado. “No tenemos que pagar todos por una decisión del Presidente”, señaló.