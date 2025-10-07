LeBron James anticipa “la decisión de todas las decisiones”: ¿se despide del básquet?

LeBron James volvió a sacudir al mundo del básquet. La superestrella de Los Ángeles Lakers, de 40 años, sorprendió al anunciar en sus redes sociales que este martes revelará “la decisión de todas las decisiones”, sin dar más detalles sobre su futuro.

En el video publicado en la plataforma X, el alero acompañó el mensaje con la frase “The Second Decision” y la fecha del anuncio: 7 de octubre a las 12.00 (hora del Este, 13.00 en Argentina). El título hace referencia a su recordada “primera decisión” de 2010, cuando, en una transmisión televisiva, comunicó su salida de Cleveland Cavaliers rumbo a Miami Heat.

El “Rey” se prepara para iniciar su temporada número 23 en la NBA, un récord histórico en la liga. Sin embargo, su publicación disparó especulaciones sobre una posible despedida, luego de dejar entrever durante el reciente Media Day que la próxima campaña podría ser la última.

“¿Te veremos el año que viene?”, le preguntaron. LeBron respondió con un escueto “quizás”, dejando abierta la incógnita. El jugador encara el último año de su contrato con los Lakers, por el que cobrará 52,6 millones de dólares, antes de quedar libre para decidir su futuro.