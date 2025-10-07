Sofía Galnares destacó el impacto del programa Nido en el acceso a la vivienda

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará el próximo jueves 9 de octubre un nuevo sorteo de los créditos Nido, destinado a familias de los departamentos General López, Caseros y Constitución. La iniciativa forma parte de la política habitacional provincial que impulsa el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios a largo plazo.

En este marco, la diputada provincial Sofía Galnares destacó que “Santa Fe es la única provincia que cuenta con una política de hábitat de este tipo”, resaltando la magnitud del programa y su continuidad en la gestión actual.

“El crédito Nido es una herramienta hipotecaria totalmente competitiva, que hoy representa una de las pocas opciones disponibles para quienes buscan refaccionar, terminar o alcanzar su vivienda propia”, explicó la legisladora.

Galnares comparó esta propuesta con las líneas tradicionales del mercado, señalando que “los créditos hipotecarios privados presentan tasas y requisitos cada vez menos accesibles, mientras que Nido permite una solución real, con plazos de hasta 20 años y montos significativos”.

Asimismo, subrayó la transparencia del sistema de sorteos, que se realiza de forma pública y con cupos por departamento. “Es una decisión política clara del gobernador que estos sorteos se mantengan durante toda la gestión, garantizando acceso, equidad y transparencia”, aseguró.

La diputada también valoró el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, por su presencia en el territorio y su compromiso con las familias beneficiarias.

Además, mencionó el programa Llave, destinado a personas que deben alquilar una vivienda. “Permite cubrir gastos de mudanza, contrato o comisiones, e incluso acceder a un seguro de caución bonificado al 100%”, explicó, destacando su impacto en ciudades como Rosario y Santa Fe.

Por último, Galnares remarcó la importancia de mantener una política habitacional integral que contemple construcción de viviendas, créditos y herramientas de alquiler. “En localidades como Murphy, Amenábar o Villa Cañás, se están entregando viviendas que fomentan el arraigo y fortalecen las comunidades”, concluyó.