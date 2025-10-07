Sofía Galnares destacó el impacto del programa Nido en el acceso a la vivienda

Nuevo amparo por el mal estado de la Ruta 33 en Chabás
El presidente comunal Lucas Fanelli presentó una acción judicial junto a vecinos para exigir reparaciones urgentes en un tramo clave de la traza, afectado por el intenso tránsito de camiones.
La diputada provincial subrayó el alcance del programa del gobierno santafesino y valoró su continuidad como política pública que garantiza transparencia y equidad en el acceso habitacional.Regionales07/10/2025LORENA ACOSTA
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizará el próximo jueves 9 de octubre un nuevo sorteo de los créditos Nido, destinado a familias de los departamentos General López, Caseros y Constitución. La iniciativa forma parte de la política habitacional provincial que impulsa el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios a largo plazo.
En este marco, la diputada provincial Sofía Galnares destacó que “Santa Fe es la única provincia que cuenta con una política de hábitat de este tipo”, resaltando la magnitud del programa y su continuidad en la gestión actual.
“El crédito Nido es una herramienta hipotecaria totalmente competitiva, que hoy representa una de las pocas opciones disponibles para quienes buscan refaccionar, terminar o alcanzar su vivienda propia”, explicó la legisladora.
Galnares comparó esta propuesta con las líneas tradicionales del mercado, señalando que “los créditos hipotecarios privados presentan tasas y requisitos cada vez menos accesibles, mientras que Nido permite una solución real, con plazos de hasta 20 años y montos significativos”.
Asimismo, subrayó la transparencia del sistema de sorteos, que se realiza de forma pública y con cupos por departamento. “Es una decisión política clara del gobernador que estos sorteos se mantengan durante toda la gestión, garantizando acceso, equidad y transparencia”, aseguró.
La diputada también valoró el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, por su presencia en el territorio y su compromiso con las familias beneficiarias.
Además, mencionó el programa Llave, destinado a personas que deben alquilar una vivienda. “Permite cubrir gastos de mudanza, contrato o comisiones, e incluso acceder a un seguro de caución bonificado al 100%”, explicó, destacando su impacto en ciudades como Rosario y Santa Fe.
Por último, Galnares remarcó la importancia de mantener una política habitacional integral que contemple construcción de viviendas, créditos y herramientas de alquiler. “En localidades como Murphy, Amenábar o Villa Cañás, se están entregando viviendas que fomentan el arraigo y fortalecen las comunidades”, concluyó.
