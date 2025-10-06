Delegación de Hamas llega a Egipto para negociar la tregua en Gaza

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamas) arribó este lunes a Egipto para mantener conversaciones con autoridades locales en la ciudad de Sharm El Sheikh, sobre la implementación del plan de tregua en la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según informaron fuentes egipcias a la agencia Xinhua, el diálogo se centrará en los mecanismos para llevar a cabo la primera fase del acuerdo, que contempla el intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel, y los pasos iniciales hacia el desarme del grupo palestino.

Tras el encuentro con los representantes de Hamas, Egipto mantendrá una reunión por separado con una delegación israelí. Los resultados de ambas conversaciones serán presentados al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, cuando arriben al país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto había confirmado el sábado que las negociaciones entre las partes se realizarían este lunes, en el marco del plan de 20 puntos propuesto por Washington para facilitar un alto el fuego duradero y el intercambio de “todos los detenidos israelíes y los prisioneros palestinos”.