Delegación de Hamas llega a Egipto para negociar la tregua en Gaza

Afganistán impulsa su economía con la exportación de miel
Kandahar ya envió seis toneladas a Emiratos Árabes Unidos y Omán.
El encuentro busca avanzar en la primera etapa del plan de cese al fuego propuesto por Donald Trump, que incluye el intercambio de prisioneros y el desarme progresivo.Internacionales06/10/2025SOFIA ZANOTTI
Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamas) arribó este lunes a Egipto para mantener conversaciones con autoridades locales en la ciudad de Sharm El Sheikh, sobre la implementación del plan de tregua en la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Según informaron fuentes egipcias a la agencia Xinhua, el diálogo se centrará en los mecanismos para llevar a cabo la primera fase del acuerdo, que contempla el intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel, y los pasos iniciales hacia el desarme del grupo palestino.
Tras el encuentro con los representantes de Hamas, Egipto mantendrá una reunión por separado con una delegación israelí. Los resultados de ambas conversaciones serán presentados al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, cuando arriben al país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto había confirmado el sábado que las negociaciones entre las partes se realizarían este lunes, en el marco del plan de 20 puntos propuesto por Washington para facilitar un alto el fuego duradero y el intercambio de “todos los detenidos israelíes y los prisioneros palestinos”.
La planta, ubicada en Campinas, producirá hasta 190 millones de mosquitos por semana para reducir la transmisión de dengue, zika y chikunguña.
Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque frente a una sinagoga en Mánchester, durante los servicios de Yom Kippur. La policía lo calificó como un incidente terrorista.
La Casa Blanca informó que Donald Trump designó a estas organizaciones como grupos terroristas y notificó al Congreso que sus acciones constituyen ataques armados.
El organismo internacional informó que generadores de emergencia mantienen la electricidad en el Nuevo Confinamiento Seguro de la planta.
Dos aeronaves de Delta colisionaron en la pista de rodaje. Un tripulante sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.
El niño llegó sin vida al hospital. La madre contó que el menor había denunciado maltratos previos por parte del padrastro, quien finalmente confesó el crimen.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.