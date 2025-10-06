María Teresa celebró la segunda jornada de la Fiesta del Teatro

Magia y ovación en la apertura de la 4ª Fiesta del Teatro en María Teresa
La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay inauguró el evento con un concierto inolvidable que emocionó al público en un Centro Cultural colmado.
Con espectáculos, reconocimientos y una gran participación del público, la localidad vivió una jornada llena de arte, emoción y talento en el marco de la Fiesta del Teatro.Maria Teresa 06/10/2025SOFIA ZANOTTI
María Teresa vivió una tarde colmada de cultura y entusiasmo durante el segundo día de la Fiesta del Teatro, un evento que sigue consolidándose como uno de los más esperados por la comunidad.
Las actividades comenzaron en el Centro Cultural, donde una clase abierta de folclore llenó la plaza de música, danza y movimiento. Luego, el teatro volvió a abrir sus puertas para recibir una programación variada y emocionante.
Entre las presentaciones destacadas se vivieron las obras “El baúl de los cuentos prohibidos”, una propuesta mágica para las infancias y juventudes; “Las graduadas en escena”, con canciones y humor; “La maldición de Ira Vamp”, que mantuvo la atención del público hasta el final; y el estreno local de “Yo, el Otro”, una obra que emocionó profundamente a los presentes.
Durante la jornada también se realizó un reconocimiento especial a la academia de baile “Soñar con los Pies”, por sus 20 años de trayectoria artística y compromiso con la cultura local.
Desde la organización agradecieron al grupo de teatro “María Teresa en Movimiento” por registrar las imágenes del evento y a cada artista, grupo y vecino que fue parte de esta verdadera fiesta del arte y la cultura.
Las actividades continúan hoy en el Centro Cultural, con nuevas funciones y propuestas para toda la familia.
La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay inauguró el evento con un concierto inolvidable que emocionó al público en un Centro Cultural colmado.
Con música en vivo, artesanos y un clima festivo, la comunidad celebró la llegada de la primavera frente al Centro Cultural.
Será los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos para toda la familia.
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.
Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.
El niño llegó sin vida al hospital. La madre contó que el menor había denunciado maltratos previos por parte del padrastro, quien finalmente confesó el crimen.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El Gobierno trasladó el Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.