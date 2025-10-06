María Teresa celebró la segunda jornada de la Fiesta del Teatro

María Teresa vivió una tarde colmada de cultura y entusiasmo durante el segundo día de la Fiesta del Teatro, un evento que sigue consolidándose como uno de los más esperados por la comunidad.



Las actividades comenzaron en el Centro Cultural, donde una clase abierta de folclore llenó la plaza de música, danza y movimiento. Luego, el teatro volvió a abrir sus puertas para recibir una programación variada y emocionante.



Entre las presentaciones destacadas se vivieron las obras “El baúl de los cuentos prohibidos”, una propuesta mágica para las infancias y juventudes; “Las graduadas en escena”, con canciones y humor; “La maldición de Ira Vamp”, que mantuvo la atención del público hasta el final; y el estreno local de “Yo, el Otro”, una obra que emocionó profundamente a los presentes.



Durante la jornada también se realizó un reconocimiento especial a la academia de baile “Soñar con los Pies”, por sus 20 años de trayectoria artística y compromiso con la cultura local.



Desde la organización agradecieron al grupo de teatro “María Teresa en Movimiento” por registrar las imágenes del evento y a cada artista, grupo y vecino que fue parte de esta verdadera fiesta del arte y la cultura.



Las actividades continúan hoy en el Centro Cultural, con nuevas funciones y propuestas para toda la familia.