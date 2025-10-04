Espert admitió haber estado en la casa de Machado y no negó el video

Cada día más comprometido por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado, el diputado José Luis Espert admitió por primera vez haber estado en la casa del presunto narcotraficante. Además, reconoció que “es muy probable” que sea cierto un video que lo muestra en una pileta, en un contexto informal.

La confesión se produjo durante una entrevista radial en la que el candidato de La Libertad Avanza fue consultado directamente por su relación con Machado. Visiblemente incómodo, Espert primero intentó minimizar la situación, pero finalmente terminó confirmando su presencia en el lugar.

“Mirá, yo te diría que es muy probable que sea cierto”, respondió cuando se le preguntó por la autenticidad del video. Luego agregó: “Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”.

El economista intentó restar relevancia al hecho argumentando que ha grabado “montones de videos en casas, en lugares con gente”, aunque evitó precisar el motivo de su visita.

Esta nueva declaración contradice su propio descargo público difundido días atrás, en el que había asegurado que su vínculo con Machado era exclusivamente profesional y posterior a la campaña presidencial de 2019. La contradicción agrava las sospechas sobre la verdadera naturaleza de su relación con el empresario acusado de fraude, lavado de dinero y conspiración para traficar drogas ilícitas por la justicia de Estados Unidos.