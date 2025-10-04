Espert admitió haber estado en la casa de Machado y no negó el video

Incidentes durante la presentación de Javier Milei en Rosario
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
El candidato libertario reconoció en una entrevista radial haber estado en la casa del empresario acusado por narcotráfico y no desmintió un video que lo muestra en una pileta.País04/10/2025SOFIA ZANOTTI
Cada día más comprometido por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado, el diputado José Luis Espert admitió por primera vez haber estado en la casa del presunto narcotraficante. Además, reconoció que “es muy probable” que sea cierto un video que lo muestra en una pileta, en un contexto informal.
La confesión se produjo durante una entrevista radial en la que el candidato de La Libertad Avanza fue consultado directamente por su relación con Machado. Visiblemente incómodo, Espert primero intentó minimizar la situación, pero finalmente terminó confirmando su presencia en el lugar.
“Mirá, yo te diría que es muy probable que sea cierto”, respondió cuando se le preguntó por la autenticidad del video. Luego agregó: “Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”.
El economista intentó restar relevancia al hecho argumentando que ha grabado “montones de videos en casas, en lugares con gente”, aunque evitó precisar el motivo de su visita.
Esta nueva declaración contradice su propio descargo público difundido días atrás, en el que había asegurado que su vínculo con Machado era exclusivamente profesional y posterior a la campaña presidencial de 2019. La contradicción agrava las sospechas sobre la verdadera naturaleza de su relación con el empresario acusado de fraude, lavado de dinero y conspiración para traficar drogas ilícitas por la justicia de Estados Unidos.
La modernización incluye tecnología avanzada, reapertura de quirófanos y ampliación de áreas críticas. El objetivo es reposicionar al Garrahan como centro pediátrico líder en América Latina.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.
Un relevamiento periodístico mostró cómo se puede cruzar la frontera entre Argentina y Bolivia en pocos minutos, sin pasar por controles oficiales.
La ex presidenta criticó la gestión libertaria y acusó a José Luis Espert de estar “asociado y recibiendo dólares de los narcos”. También cuestionó la política económica de Javier Milei.
La ministra de Seguridad pidió aclarar las denuncias sobre aportes recibidos por el diputado libertario en 2019 y adelantó que el Ejecutivo pedirá informes.
El exgobernador participó de la inauguración de la Ruta 3 junto al mandatario radical. El gesto político lo acerca al frente Provincias Unidas en pleno proceso electoral.
El torneo sigue al rojo vivo con clásicos, duelos decisivos y el líder Riestra en acción.
Dos noches a puro folclore y tradición con delegaciones de todo el país
La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay inauguró el evento con un concierto inolvidable que emocionó al público en un Centro Cultural colmado.
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
El ministro viajó a Washington para definir el respaldo financiero que prometió Donald Trump a Javier Milei. El Gobierno intenta recomponer el frente económico en medio del estancamiento y la tensión cambiaria.
