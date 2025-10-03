Magia y ovación en la apertura de la 4ª Fiesta del Teatro en María Teresa

Fiesta de la Primavera en María Teresa reunió a vecinos en Plaza Centenario
Con música en vivo, artesanos y un clima festivo, la comunidad celebró la llegada de la primavera frente al Centro Cultural.
La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo” de Paraguay inauguró el evento con un concierto inolvidable que emocionó al público en un Centro Cultural colmado.Maria Teresa 03/10/2025GASTON PAROLA
Con una sala completamente llena y un ambiente cargado de expectativa, la localidad de María Teresa dio inicio a la 4ª edición de la Fiesta del Teatro con una apertura que quedará en la memoria de los presentes. La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo”, proveniente de Paraguay, fue la encargada de dar el puntapié inicial con un espectáculo de gran nivel artístico.
Durante la velada, los músicos ofrecieron un recorrido sonoro que abarcó distintas épocas y estilos, logrando una conexión única con el público, que acompañó cada interpretación con ovaciones y aplausos de pie. La presentación fue recibida como un verdadero acontecimiento cultural, resaltando el valor de este festival para la comunidad y la región.
La agenda continúa este sábado desde las 17:00 horas en la Plaza Centenario, donde se desarrollarán talleres y actividades abiertas para toda la familia. Más tarde, el Centro Cultural Comunal (Lavalle 850) volverá a convertirse en escenario para dar lugar a una tarde-noche de arte con destacadas obras teatrales.
La entrada será “a la gorra”, reafirmando el espíritu inclusivo de la Fiesta del Teatro, que busca acercar la cultura a todos los vecinos y visitantes.
Con música en vivo, artesanos y un clima festivo, la comunidad celebró la llegada de la primavera frente al Centro Cultural.
Será los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos para toda la familia.
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.
Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
La Comuna incorporó un tractor Valtra 0 km con una inversión de $180 millones, destinado a mejorar la transitabilidad de la red vial rural.
El presidente evalúa pasar por la capital provincial este sábado para respaldar a sus candidatos, con una caminata por la Peatonal San Martín y luego un acto en Paraná.
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
El líder sindical desplazó a cuatro miembros de su comisión directiva en el marco de una investigación judicial y versiones cruzadas sobre el manejo de fondos. La interna con Pablo Moyano vuelve a quedar en primer plano.
El presidente y el titular de PRO tendrán un nuevo encuentro este viernes para recomponer la relación tras meses de distanciamiento político.
El Millonario ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito con gol de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, y avanzó a semifinales donde enfrentará a Independiente Rivadavia.
El lateral campeón del mundo volvió a quedar en el centro de la polémica tras la clasificación del Millonario ante Racing por Copa Argentina. Sus reiterados exabruptos ya generan preocupación puertas adentro.
Danilo Iván Barrientos recibió tres años y dos meses de prisión por organizar apuestas ilegales y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.