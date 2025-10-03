Magia y ovación en la apertura de la 4ª Fiesta del Teatro en María Teresa

Con una sala completamente llena y un ambiente cargado de expectativa, la localidad de María Teresa dio inicio a la 4ª edición de la Fiesta del Teatro con una apertura que quedará en la memoria de los presentes. La Orquesta Filarmónica “San Lorenzo”, proveniente de Paraguay, fue la encargada de dar el puntapié inicial con un espectáculo de gran nivel artístico.

Durante la velada, los músicos ofrecieron un recorrido sonoro que abarcó distintas épocas y estilos, logrando una conexión única con el público, que acompañó cada interpretación con ovaciones y aplausos de pie. La presentación fue recibida como un verdadero acontecimiento cultural, resaltando el valor de este festival para la comunidad y la región.

La agenda continúa este sábado desde las 17:00 horas en la Plaza Centenario, donde se desarrollarán talleres y actividades abiertas para toda la familia. Más tarde, el Centro Cultural Comunal (Lavalle 850) volverá a convertirse en escenario para dar lugar a una tarde-noche de arte con destacadas obras teatrales.

La entrada será “a la gorra”, reafirmando el espíritu inclusivo de la Fiesta del Teatro, que busca acercar la cultura a todos los vecinos y visitantes.