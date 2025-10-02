Mujer murió tras incendiarse su camilla en hospital de Santiago

Crímenes de Brenda, Lara y Morena: se demora la extradición de “Pequeño J”
El acusado del triple crimen narco en Florencio Varela deberá enfrentar un proceso más extenso en Perú, mientras que Matías Ozorio podría regresar al país esta semana.
La paciente de 55 años estaba internada en terapia intensiva cuando encendió un cigarrillo que provocó el fuego. Investigan cómo un familiar ingresó con el encendedor.Sociedad02/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un grave hecho conmociona a Santiago del Estero. Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció tras incendiarse la camilla en la que estaba internada en el Hospital Regional.
La paciente había ingresado días atrás luego de sufrir un accidente en el departamento de Quimíli y permanecía bajo asistencia respiratoria en terapia intensiva.
De acuerdo a la investigación preliminar, un hermano de la mujer logró entrar fuera del horario de visitas y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Las cámaras de seguridad del hospital registraron su ingreso y su salida apenas 15 minutos después.
Poco después, la camilla comenzó a arder. El fuego alcanzó el rostro y las vías respiratorias de la paciente, provocándole lesiones de extrema gravedad. A pesar del inmediato accionar del personal médico, la mujer murió en las últimas horas.
El caso está en manos de tres fiscales, que ya ordenaron peritajes, la toma de declaraciones al personal de salud y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el siniestro y determinar eventuales responsabilidades.
El acusado del triple crimen narco en Florencio Varela deberá enfrentar un proceso más extenso en Perú, mientras que Matías Ozorio podría regresar al país esta semana.
Tenía 52 años, era de Misiones y participaba de una jornada de saltos en el aeroclub. Su equipo no funcionó y falleció en el acto.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que además de “Pequeño J” y Miguel Ozorio hay otros cuatro prófugos vinculados al caso. La causa ya tiene seis detenidos.
La Policía Bonaerense detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, vinculado a la banda narco acusada de asesinar a tres jóvenes en Florencio Varela. Ya son seis los aprehendidos y sigue la búsqueda de “Pequeño J”.
Se trata de de Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado durante un operativo policial el viernes por la noche.
Se trata de una vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, encontrada en un campo de Campo Rossi, cerca de Puerto Tirol.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
Científicos identificaron por primera vez pequeños cúmulos de proteínas en tejido cerebral post mortem, considerados el inicio de la enfermedad. El hallazgo abre la puerta a diagnósticos más precoces.
El operativo fue supervisado por el ministro Pablo Cococcioni y coordinado entre el Gobierno de Santa Fe y fiscales del MPA. El lugar funcionaba como punto de venta de drogas.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
La protesta semanal terminó con forcejeos, gases lacrimógenos y la detención de un manifestante. Los jubilados reclamaban por el ajuste y el veto presidencial a la ley de aumentos.