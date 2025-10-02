Mujer murió tras incendiarse su camilla en hospital de Santiago

Un grave hecho conmociona a Santiago del Estero. Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció tras incendiarse la camilla en la que estaba internada en el Hospital Regional.

La paciente había ingresado días atrás luego de sufrir un accidente en el departamento de Quimíli y permanecía bajo asistencia respiratoria en terapia intensiva.

De acuerdo a la investigación preliminar, un hermano de la mujer logró entrar fuera del horario de visitas y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Las cámaras de seguridad del hospital registraron su ingreso y su salida apenas 15 minutos después.

Poco después, la camilla comenzó a arder. El fuego alcanzó el rostro y las vías respiratorias de la paciente, provocándole lesiones de extrema gravedad. A pesar del inmediato accionar del personal médico, la mujer murió en las últimas horas.

El caso está en manos de tres fiscales, que ya ordenaron peritajes, la toma de declaraciones al personal de salud y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el siniestro y determinar eventuales responsabilidades.