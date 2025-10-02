La OIEA alertó sobre cortes de energía en Chernóbil

La central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, registró fluctuaciones en su suministro eléctrico el miércoles por la mañana debido a un problema técnico, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

De acuerdo al comunicado, la planta perdió la conexión con la línea de 330 kilovoltios de la subestación de Slavutych. Tras el corte, el sistema se reconectó a líneas alternativas, logrando restablecer la energía en la mayor parte de la instalación.

Sin embargo, el suministro no alcanzó al Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), la enorme estructura que cubre el antiguo sarcófago construido tras el accidente de 1986. Actualmente, dos generadores diésel de emergencia mantienen en funcionamiento ese sector crítico de la central, detalló la agencia de Naciones Unidas.

El OIEA continúa monitoreando la situación y destacó que, hasta el momento, no se registraron riesgos inmediatos para la seguridad radiológica en el lugar.