La OIEA alertó sobre cortes de energía en Chernóbil

Choque entre dos aviones en LaGuardia dejó un herido
Dos aeronaves de Delta colisionaron en la pista de rodaje. Un tripulante sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital.
El organismo internacional informó que generadores de emergencia mantienen la electricidad en el Nuevo Confinamiento Seguro de la planta.Internacionales02/10/2025SOFIA ZANOTTI
La central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, registró fluctuaciones en su suministro eléctrico el miércoles por la mañana debido a un problema técnico, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
De acuerdo al comunicado, la planta perdió la conexión con la línea de 330 kilovoltios de la subestación de Slavutych. Tras el corte, el sistema se reconectó a líneas alternativas, logrando restablecer la energía en la mayor parte de la instalación.
Sin embargo, el suministro no alcanzó al Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), la enorme estructura que cubre el antiguo sarcófago construido tras el accidente de 1986. Actualmente, dos generadores diésel de emergencia mantienen en funcionamiento ese sector crítico de la central, detalló la agencia de Naciones Unidas.
El OIEA continúa monitoreando la situación y destacó que, hasta el momento, no se registraron riesgos inmediatos para la seguridad radiológica en el lugar.
El presidente estadounidense confirmó que Netanyahu aceptó un plan de 20 puntos. Ahora, la decisión está en manos de Hamas.
Más de 775 mil hectáreas fueron consumidas por las llamas. El Gobierno confirmó muertes de fauna silvestre y un impacto ambiental de gran magnitud.
Horas antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, anunció que había recibido misiles de fabricación estadounidense Patriot de parte de Israel.
El presidente de Estados Unidos dijo que el pacto, alcanzado en conversaciones con Israel y países árabes, permitirá recuperar rehenes y detener el conflicto. Netanyahu rechazó la solución de dos Estados en la ONU.
El presidente estadounidense confirmó gravámenes de hasta 100% a productos farmacéuticos, muebles y camiones pesados fabricados fuera del país.
El oficialismo no logró negociar con la oposición y se anticipan rechazos a los vetos presidenciales sobre Universidades y el Hospital Garrahan. También avanzarán pedidos de interpelación a figuras del gabinete.
La actualización de los impuestos a la nafta y el gasoil fue diferida para noviembre, tras el Decreto 699/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Con 40 años, el boxeador cañaseño disputó una pelea profesional frente a un rival de jerarquía y, aunque perdió por puntos, se llevó el reconocimiento del público y la satisfacción de representar a su ciudad.
Hasta el 17 de octubre los interesados podrán anotarse para formar parte del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
La Selección dirigida por Diego Placente enfrenta a Australia en Valparaíso y puede sellar su pase a octavos de final.
El Verde de Villa Cañás y el Tricolor de Venado Tuerto se enfrentarán este miércoles en Murphy para definir al campeón de la Copa de la Liga Venadense.
Alumnos de la sala “San Héctor Valdivielso Sáez” visitaron instituciones y comercios locales para compartir presentes hechos en el Taller de Dibujo.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.