Caren Tepp criticó a Pullaro por incumplir promesas salariales

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, cuestionó al gobernador Maximiliano Pullaro por lo que consideró un incumplimiento en materia salarial. Según expresó, “prometió paritarias con cláusula gatillo y terminó ajustando a los trabajadores”.

Las declaraciones se dieron en el marco de las Asambleas Ciudadanas que la fuerza política viene desarrollando en distintos departamentos de la provincia de Santa Fe, donde una de las inquietudes más frecuentes es el malestar de docentes, jubilados y empleados públicos con la gestión provincial.

En esos encuentros, vecinas, vecinos y referentes locales exponen problemáticas y acercan propuestas, con el objetivo de transformarlas en iniciativas legislativas. Tepp remarcó: “Estamos escuchando a las santafesinas y santafesinos, lo que no hace ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional”.

La dirigente rosarina subrayó que su espacio busca llevar al Congreso una agenda construida desde las demandas populares, con énfasis en la defensa de los derechos laborales y sociales.