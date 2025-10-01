Caren Tepp criticó a Pullaro por incumplir promesas salariales

Santa Fe cuestiona las cifras de pobreza del Indec
La ministra Victoria Tejeda aseguró que la demanda social en barrios y municipios no coincide con los índices oficiales. El municipio también advirtió sobre el crecimiento de asentamientos.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria señaló que el gobernador había prometido cláusula gatillo en las paritarias y terminó aplicando un ajuste que afecta a trabajadores y jubilados.Política Sta Fe01/10/2025SOFIA ZANOTTI
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, cuestionó al gobernador Maximiliano Pullaro por lo que consideró un incumplimiento en materia salarial. Según expresó, “prometió paritarias con cláusula gatillo y terminó ajustando a los trabajadores”.
Las declaraciones se dieron en el marco de las Asambleas Ciudadanas que la fuerza política viene desarrollando en distintos departamentos de la provincia de Santa Fe, donde una de las inquietudes más frecuentes es el malestar de docentes, jubilados y empleados públicos con la gestión provincial.
En esos encuentros, vecinas, vecinos y referentes locales exponen problemáticas y acercan propuestas, con el objetivo de transformarlas en iniciativas legislativas. Tepp remarcó: “Estamos escuchando a las santafesinas y santafesinos, lo que no hace ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional”.
La dirigente rosarina subrayó que su espacio busca llevar al Congreso una agenda construida desde las demandas populares, con énfasis en la defensa de los derechos laborales y sociales.
El gobernador de Santa Fe criticó que la medida benefició a las agroexportadoras y no a los pequeños productores. También pidió mayor atención al interior productivo.
Un informe de MATE advierte que el recorte provincial fue mayor al necesario. El impacto golpea a estatales, jubilados y al empleo privado.
El gobernador presentó en Rosario el nuevo organismo que centraliza y digitaliza los trámites vinculados a sociedades, asociaciones y contratos, con el objetivo de modernizar y simplificar la gestión estatal.
La candidata de Fuerza Patria recorre la provincia en un colectivo ploteado con su imagen y ya encabezó cinco encuentros en distintos departamentos.
La Nación giró recursos a cuatro provincias, entre ellas Santa Fe. El envío se da en medio del debate por el veto al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Belgrano empató 1-1 con Barracas Central, pero el tanto anulado en el primer tiempo generó indignación en los hinchas y abrió un nuevo capítulo de críticas al VAR.
El expresidente reveló detalles del encuentro con Javier Milei y Guillermo Francos. Ambos destacaron la importancia de retomar el diálogo tras más de un año.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El presidente habló en la Sociedad Rural durante la presentación del libro de Salvador Di Stefano. Reafirmó que “la dirección es la correcta” y pidió apoyo en las elecciones de octubre.
El ministro de Obras Públicas anunció que la localidad será sede de una nueva alcaidía regional, con capacidad para 320 personas y criterios modernos de infraestructura.