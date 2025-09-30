Fiesta de la Primavera en María Teresa reunió a vecinos en Plaza Centenario

Con música en vivo, artesanos y un clima festivo, la comunidad celebró la llegada de la primavera frente al Centro Cultural.

Maria Teresa 30/09/2025 SOFIA ZANOTTI
La localidad de María Teresa vivió este fin de semana la Fiesta de la Primavera en la Plaza Centenario, donde vecinos y visitantes compartieron una tarde colmada de actividades, música y encuentros al aire libre.
El escenario montado frente al Centro Cultural recibió a las bandas Sin Bis, Inoportunos, Karen De Domencci y Leandro Puebla, que animaron la jornada con un repertorio variado y convocante.
Además, artesanos y emprendedores locales sumaron su presencia con stands y propuestas gastronómicas, acompañando a las familias y grupos de amigos que se acercaron para disfrutar del evento.
Desde la organización destacaron la gran participación de la comunidad y el clima favorable que permitió vivir una tarde de alegría y encuentro, en el marco de una celebración que ya es parte de la agenda cultural de la localidad.556388438_18288606985286482_4226189017963015980_n556858832_18288606973286482_6220345202979934760_n

