Fiesta de la Primavera en María Teresa reunió a vecinos en Plaza Centenario

María Teresa se prepara para la 4° Fiesta del Teatro
Será los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos para toda la familia.
Con música en vivo, artesanos y un clima festivo, la comunidad celebró la llegada de la primavera frente al Centro Cultural.Maria Teresa 30/09/2025SOFIA ZANOTTI
La localidad de María Teresa vivió este fin de semana la Fiesta de la Primavera en la Plaza Centenario, donde vecinos y visitantes compartieron una tarde colmada de actividades, música y encuentros al aire libre.
El escenario montado frente al Centro Cultural recibió a las bandas Sin Bis, Inoportunos, Karen De Domencci y Leandro Puebla, que animaron la jornada con un repertorio variado y convocante.
Además, artesanos y emprendedores locales sumaron su presencia con stands y propuestas gastronómicas, acompañando a las familias y grupos de amigos que se acercaron para disfrutar del evento.
Desde la organización destacaron la gran participación de la comunidad y el clima favorable que permitió vivir una tarde de alegría y encuentro, en el marco de una celebración que ya es parte de la agenda cultural de la localidad.
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.
Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
La Comuna incorporó un tractor Valtra 0 km con una inversión de $180 millones, destinado a mejorar la transitabilidad de la red vial rural.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El Gobierno oficializó un refuerzo económico que se sumará al aumento mensual de jubilaciones y pensiones, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.
Un cilindro de fibra de carbono fue hallado en un campo de Puerto Tirol. Policía y bomberos trabajaron en el lugar para investigar su procedencia.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria criticó al gobernador por “ajustar a los trabajadores” y al presidente Milei por sus políticas económicas. El encuentro se realizó en Santa Fe con vecinos y referentes locales.
Más de mil vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada llena de tradición, cultura y sabores en el Predio Mirtha Legrand.
Daniela Celis informó que el joven dejó la asistencia mecánica y pudo mantener una breve conversación, aunque su pronóstico sigue reservado.
Las declaraciones juradas del diputado libertario muestran inconsistencias: una sociedad valuada en un peso, propiedades con cambios de superficie y fuertes movimientos en dólares.
El expresidente culé deberá comparecer ante la justicia por supuestas irregularidades en las contrataciones de Antoine Griezmann y Malcom, que habrían generado un perjuicio económico de 30 millones de euros para el club.
El siete veces campeón del mundo anunció la muerte de su inseparable bulldog inglés, al que llamó su "mejor amigo", tras varios días de lucha contra una grave neumonía.