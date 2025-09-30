Villa Cañás vivió la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre

Villa Cañás: jornada para la recepción de envases de fitosanitarios
Más de 200 vecinos disfrutaron de gastronomía, música y cultura en el Predio Mirtha Legrand. El evento fue declarado de interés turístico provincial.
Cientos de vecinos de Villa Cañás y la región participaron de la 2° Fiesta de la Empanada de Hojaldre, organizada por la Municipalidad en el Predio Mirtha Legrand. La jornada combinó gastronomía, música y propuestas culturales que pusieron en valor la identidad local.
El encuentro comenzó con un desfile por avenida 50 bajo la temática de la paz mundial, con la participación de estudiantes, docentes y familias de instituciones educativas. También se sumó la Sociedad Colombófila Viajera con una suelta de palomas.
En el escenario “Los Tres Maestros” hubo presentaciones de Fuerza Joven, Campirano, talleres culturales municipales, ritmos urbanos, gimnasia artística de Enredarte, la Academia Celeste y Blanco, el grupo de danzas de PAMI y un coro escolar, entre otros números artísticos.
Los panaderos locales y aficionados fueron protagonistas con sus creaciones. Se entregaron distinciones:
Mejor stand de hojaldre dorado: Panadería Tentaciones.
La empanada popular: Panadería El Deca (elegida por el público).
Maestro de la empanada: Alta Pinta.
Diseño e innovación empanadera: Burbujas de Bienestar.
Empanadero aficionado: La Casa del Celíaco.
La propuesta contó con feria de artesanos y emprendedores, stands de instituciones educativas, intermedias y deportivas, además de juegos recreativos.
En el cierre, el secretario de Vinculación Regional del Gobierno de Santa Fe, Roberto “Tito” Vergé, entregó al intendente Norberto Gizzi la declaración de interés turístico provincial, otorgada por la Secretaría de Turismo de Santa Fe.
