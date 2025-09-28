Pullaro cuestiona la baja de retenciones y apunta al Gobierno

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó duras críticas a la reciente baja de retenciones dispuesta por el Gobierno nacional. Según afirmó, la medida generó “un malestar muy importante” en el campo porque el beneficio fue aprovechado principalmente por las agroexportadoras y no por los pequeños y medianos productores.

En diálogo con el diario Clarín, Pullaro señaló que la implementación careció de claridad: “No podés anunciar un beneficio para el productor y que ese beneficio sea para las agroexportadoras”. Según explicó, lo que en un primer momento generó expectativas en el sector rural terminó en decepción al comprobar que “muy pocos pudieron aprovecharla”.

El mandatario santafesino también rechazó el argumento oficial sobre un eventual “riesgo kuka”. “Es un relato. El kirchnerismo es una etapa superada, no va a volver a la Argentina”, sostuvo. En ese marco, posicionó a Provincias Unidas como una alternativa “racional y sensata” con la intención de consolidar un bloque de alrededor de 20 diputados que promueva reformas fiscal, laboral y previsional.

Además, Pullaro cuestionó la mirada “porteñocéntrica” de la gestión nacional y mencionó la falta de inversión en infraestructura en Santa Fe, especialmente en rutas nacionales. Recordó que el Estado mantiene una deuda mensual de 20.000 millones de pesos con la caja de jubilaciones provincial, mientras que el reciente envío de 3.000 millones en ATN “no compensa la situación”.

Finalmente, destacó que la salida de la crisis exige una visión más federal: “Al AMBA le va a ir mejor si gana un Presidente que no tenga esa matriz; la salida exige mirar al interior productivo”.