Pullaro cuestiona la baja de retenciones y apunta al Gobierno

Ajuste en Santa Fe: salarios y jubilaciones en caída histórica
Un informe de MATE advierte que el recorte provincial fue mayor al necesario. El impacto golpea a estatales, jubilados y al empleo privado.
El gobernador de Santa Fe criticó que la medida benefició a las agroexportadoras y no a los pequeños productores. También pidió mayor atención al interior productivo.Política Sta Fe28/09/2025LORENA ACOSTA
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó duras críticas a la reciente baja de retenciones dispuesta por el Gobierno nacional. Según afirmó, la medida generó “un malestar muy importante” en el campo porque el beneficio fue aprovechado principalmente por las agroexportadoras y no por los pequeños y medianos productores.
En diálogo con el diario Clarín, Pullaro señaló que la implementación careció de claridad: “No podés anunciar un beneficio para el productor y que ese beneficio sea para las agroexportadoras”. Según explicó, lo que en un primer momento generó expectativas en el sector rural terminó en decepción al comprobar que “muy pocos pudieron aprovecharla”.
El mandatario santafesino también rechazó el argumento oficial sobre un eventual “riesgo kuka”. “Es un relato. El kirchnerismo es una etapa superada, no va a volver a la Argentina”, sostuvo. En ese marco, posicionó a Provincias Unidas como una alternativa “racional y sensata” con la intención de consolidar un bloque de alrededor de 20 diputados que promueva reformas fiscal, laboral y previsional.
Además, Pullaro cuestionó la mirada “porteñocéntrica” de la gestión nacional y mencionó la falta de inversión en infraestructura en Santa Fe, especialmente en rutas nacionales. Recordó que el Estado mantiene una deuda mensual de 20.000 millones de pesos con la caja de jubilaciones provincial, mientras que el reciente envío de 3.000 millones en ATN “no compensa la situación”.
Finalmente, destacó que la salida de la crisis exige una visión más federal: “Al AMBA le va a ir mejor si gana un Presidente que no tenga esa matriz; la salida exige mirar al interior productivo”.
Un informe de MATE advierte que el recorte provincial fue mayor al necesario. El impacto golpea a estatales, jubilados y al empleo privado.
El gobernador presentó en Rosario el nuevo organismo que centraliza y digitaliza los trámites vinculados a sociedades, asociaciones y contratos, con el objetivo de modernizar y simplificar la gestión estatal.
La candidata de Fuerza Patria recorre la provincia en un colectivo ploteado con su imagen y ya encabezó cinco encuentros en distintos departamentos.
La Nación giró recursos a cuatro provincias, entre ellas Santa Fe. El envío se da en medio del debate por el veto al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
La candidata de Fuerza Patria presentó su propuesta en una Asamblea Ciudadana con amplia participación vecinal y críticas a sectores opositores.
La precandidata a diputada nacional encabezó un encuentro en Venado Tuerto, donde más de 300 vecinos y dirigentes debatieron demandas y propuestas.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
La caída de árboles y ramas provocó daños en viviendas y vehículos, aunque no se registraron heridos. Bomberos y cuadrillas municipales trabajan en distintos puntos de la ciudad.
El gobernador destacó la baja de homicidios y robos, atribuyéndola al control del sistema penitenciario, nuevas leyes y mejoras salariales en la policía.
El cuartel de Bomberos Voluntarios convoca a vecinos de la ciudad a sumarse al cuerpo activo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de octubre.
Un hombre mayor de edad perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. Fue atendido en el lugar por lesiones leves.
Con apoyo político y financiero de Estados Unidos, el presidente Javier Milei inició una nueva etapa de campaña rumbo a las legislativas de octubre, con un mensaje de optimismo y llamados a “no aflojar”.
El ex Gran Hermano permanece internado en Moreno tras su accidente en moto. Su familia informó una pequeña evolución y pidió continuar con las cadenas de oración.