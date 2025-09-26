Berni: “Argentina perdió todo el control de las fronteras”

El senador provincial y ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este viernes que “el problema del narcotráfico es que Argentina perdió todo el control de las fronteras”. Lo hizo en diálogo con Radio Rivadavia, donde también consideró que “el asesinato horroroso” de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el último fin de semana en Florencio Varela, “es la precarización de la droga en Argentina”.

Según el legislador, hoy “es tan fácil entrar droga en Argentina que no se necesita una logística superior” y agregó que “el territorio quedó liberado a su propia suerte”. Berni remarcó que la organización delictiva vinculada a los crímenes tiene base en Villa Zabaleta y cuestionó la calificación judicial de femicidio: “No coincido con las pruebas de asesinato por cuestión de género frente a un homicidio narcoterrorista. Me parece un desvío total”.

El ex funcionario afirmó además que las ejecuciones de las jóvenes fueron transmitidas en vivo a través de una aplicación encriptada y sostuvo que esto refleja la gravedad del avance del crimen organizado.

Berni también responsabilizó al Gobierno nacional: “El delito de narcotráfico está regido por una ley federal, por lo que la lucha contra el narcotráfico está en sus manos. En este Gobierno hay un total descontrol de las fronteras y una degradación social producto de la crisis económica”.

En ese sentido, pidió un debate público con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “La discusión no es una opción, es una obligación”.