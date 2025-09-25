Auto Sur presentó en Villa Cañás sus planes para acceder a un Peugeot 0 km

Villa Cañás avanza con mejoras en caminos rurales
El municipio ejecuta tareas de mantenimiento y colocación de tubos en la zona rural, buscando optimizar el tránsito y el escurrimiento del agua.
Con propuestas flexibles y entregas aseguradas, la concesionaria busca acercar el sueño del auto nuevo a más familias de la región.Villa Cañás25/09/2025GASTON PAROLA
La mañana de este jueves en los estudios de Sonic TV tuvo como protagonistas a Santiago y Gonzalo, representantes de Auto Sur, quienes llegaron a Villa Cañás para dar a conocer las alternativas que ofrece la firma para acceder a un vehículo Peugeot 0 km mediante planes de ahorro.
Los voceros explicaron que, a diferencia de la percepción general, las cuotas de los planes no se disparan abruptamente, sino que se ajustan de manera moderada, en un rango mensual que oscila entre el 1 y el 3%, siempre en línea con la actualización de fábrica. “Cada millón que aumenta el auto, la cuota solo sube alrededor de $8.300”, detallaron.
Además, remarcaron la posibilidad de entregar vehículos usados desde el modelo 2009 en adelante bajo la modalidad “llave por llave”, lo que facilita a los clientes cambiar su auto actual por uno nuevo sin mayores complicaciones. Entre las opciones disponibles, Auto Sur trabaja con cuatro modelos de la marca: 208, 2008, Partner y Expert.
Uno de los atractivos más importantes es la modalidad de entregas aseguradas, que permite adjudicar la unidad en cuotas fijas (como la 2, 4, 7 o 10, según el plan) sin depender de sorteos o licitaciones. “En un lapso de 30 a 60 días el cliente ya puede retirar el vehículo de la agencia”, explicaron.
Por otra parte, anunciaron que quienes se inscriban recibirán una bonificación de $100.000 en la primera cuota, un beneficio adicional que se suma a la bonificación de fábrica.
Los representantes confirmaron que estarán durante todo el día en Villa Cañás y también en Santa Isabel, con la posibilidad de coordinar visitas personalizadas en cualquier localidad de la región. “Es sin compromiso: si al cliente le interesa, vamos a su casa, le explicamos el plan y lo asesoramos”, subrayaron.
El 4 de octubre se realizará un encuentro cultural con la ceramista Nám Nádo en el Centro Cultural, con inscripción gratuita y cupos limitados.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Un motociclista resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial en la intersección de calle 56 y avenida 59. Fue derivado al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
Cristian Jakas, ingeniero mecatrónico de 26 años, diseñó un prototipo de ala fija capaz de identificar focos de incendio y realizar tareas de monitoreo rural y topografía.
Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción y actualización de datos para el sorteo de viviendas. Este miércoles 24, desde las 10:30, un equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo atenderá consultas en la Secretaría de Acción Social municipal.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
La titular del Fondo Monetario Internacional calificó de “excelente” el encuentro con el presidente argentino y destacó las reformas en marcha.
Efectivos deben recorrer hasta 700 km para cumplir con sus turnos. Denuncian que el régimen 12x36 se convierte en tiempo de viaje y que las condiciones laborales distan de lo prometido.