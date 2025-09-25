Auto Sur presentó en Villa Cañás sus planes para acceder a un Peugeot 0 km

La mañana de este jueves en los estudios de Sonic TV tuvo como protagonistas a Santiago y Gonzalo, representantes de Auto Sur, quienes llegaron a Villa Cañás para dar a conocer las alternativas que ofrece la firma para acceder a un vehículo Peugeot 0 km mediante planes de ahorro.

Los voceros explicaron que, a diferencia de la percepción general, las cuotas de los planes no se disparan abruptamente, sino que se ajustan de manera moderada, en un rango mensual que oscila entre el 1 y el 3%, siempre en línea con la actualización de fábrica. “Cada millón que aumenta el auto, la cuota solo sube alrededor de $8.300”, detallaron.

Además, remarcaron la posibilidad de entregar vehículos usados desde el modelo 2009 en adelante bajo la modalidad “llave por llave”, lo que facilita a los clientes cambiar su auto actual por uno nuevo sin mayores complicaciones. Entre las opciones disponibles, Auto Sur trabaja con cuatro modelos de la marca: 208, 2008, Partner y Expert.

Uno de los atractivos más importantes es la modalidad de entregas aseguradas, que permite adjudicar la unidad en cuotas fijas (como la 2, 4, 7 o 10, según el plan) sin depender de sorteos o licitaciones. “En un lapso de 30 a 60 días el cliente ya puede retirar el vehículo de la agencia”, explicaron.

Por otra parte, anunciaron que quienes se inscriban recibirán una bonificación de $100.000 en la primera cuota, un beneficio adicional que se suma a la bonificación de fábrica.

Los representantes confirmaron que estarán durante todo el día en Villa Cañás y también en Santa Isabel, con la posibilidad de coordinar visitas personalizadas en cualquier localidad de la región. “Es sin compromiso: si al cliente le interesa, vamos a su casa, le explicamos el plan y lo asesoramos”, subrayaron.