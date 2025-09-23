Pullaro lanzó el Registro Único de Personas Jurídicas y Empresas

Caren Tepp impulsa su campaña con asambleas ciudadanas
El gobernador presentó en Rosario el nuevo organismo que centraliza y digitaliza los trámites vinculados a sociedades, asociaciones y contratos, con el objetivo de modernizar y simplificar la gestión estatal.Política Sta Fe23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario la presentación oficial del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), una nueva estructura creada por su gestión que comenzó a operar el 25 de agosto en toda la provincia.
La medida unifica los cinco registros públicos de comercio que dependían del Poder Judicial y la Inspección General de Personas Jurídicas, ahora bajo la órbita del Poder Ejecutivo. De este modo, se busca simplificar trámites, reducir costos y avanzar hacia un Estado más moderno y cercano a la ciudadanía.
“Tenemos que devolver a la sociedad santafesina un Estado cercano y que pueda dar respuestas. Las herramientas digitales nos permiten llegar a cada vecino y demostrar que podemos ser más eficientes”, expresó Pullaro durante el acto, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia.
Scaglia destacó que el cambio impactará en “clubes, organizaciones civiles y profesionales que muchas veces sufrían retrasos en trámites y certificaciones”.
El ministro de Gobierno y Gestión Pública, Fabián Bastia, remarcó que el Rpjec “será el primer organismo 100 % digital de la provincia”, posible gracias a la Ley N.º 14.276, sancionada este año. En la misma línea, el secretario del organismo, Roberto Ryan, subrayó: “Hace 52 años que para constituir una sociedad había que hacer dos trámites en distintas reparticiones. Hoy damos un paso histórico hacia la simplificación y la previsibilidad”.
La actividad se realizó en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario y contó con la participación de funcionarios provinciales, legisladores, colegios profesionales, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Asociación de Dirigentes de Empresas de Santa Fe.
Desde su puesta en marcha, el Rpjec concentra más de un centenar de trámites, como inscripción de empresas, presentación de balances y rúbrica de libros de comercio, todos de forma digital y centralizada.
