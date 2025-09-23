María Teresa se prepara para la 4° Fiesta del Teatro

Pullaro anunció fondos para la reconstrucción en María Teresa
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.
Será los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal, con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos para toda la familia.Maria Teresa 23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El teatro volverá a ser protagonista en María Teresa con la realización de la 4° Edición de la Fiesta del Teatro, que se llevará a cabo los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal.
La propuesta, organizada por la comuna local, reunirá espectáculos de distintas compañías y artistas que ofrecerán funciones para todas las edades. El evento busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural, donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de tres jornadas con obras de calidad artística.
La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso a toda la comunidad. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa de actividades y funciones.
La Fiesta del Teatro se ha convertido en una cita tradicional del calendario cultural de María Teresa, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el arte escénico.
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.
Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.
La Comuna incorporó un tractor Valtra 0 km con una inversión de $180 millones, destinado a mejorar la transitabilidad de la red vial rural.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
Con la visita de Teresa Prost, vecinos disfrutaron de un encuentro literario cargado de emociones y palabras compartidas.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.