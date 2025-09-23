María Teresa se prepara para la 4° Fiesta del Teatro

El teatro volverá a ser protagonista en María Teresa con la realización de la 4° Edición de la Fiesta del Teatro, que se llevará a cabo los días 2, 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Comunal.



La propuesta, organizada por la comuna local, reunirá espectáculos de distintas compañías y artistas que ofrecerán funciones para todas las edades. El evento busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural, donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de tres jornadas con obras de calidad artística.



La entrada será libre y gratuita, con el objetivo de garantizar el acceso a toda la comunidad. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa de actividades y funciones.

La Fiesta del Teatro se ha convertido en una cita tradicional del calendario cultural de María Teresa, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el arte escénico.