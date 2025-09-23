Calaianov pidió reforzar controles en la veda de La Picasa

El diputado provincial Leo Calaianov mantuvo un encuentro con Nahuel Pasquinelli, delegado del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en el departamento General López, para analizar la situación de la veda de pesca en la Laguna La Picasa.



Durante la reunión se plantearon alternativas para fortalecer los controles y garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Además, se evaluó la posibilidad de articular acciones conjuntas entre distintos organismos provinciales.

“Estamos en un momento clave para preservar el recurso. Es fundamental que la veda se cumpla y que se refuercen las medidas de control para evitar la pesca furtiva”, destacó Calaianov.



El legislador viene impulsando distintas iniciativas en torno al cuidado de la laguna. Recientemente, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático estudios científicos sobre la población de pejerrey.

“Preservar La Picasa no solo significa cuidar un recurso natural de enorme valor ecológico, sino también proteger la fuente de trabajo y el potencial productivo y turístico de toda la zona”, concluyó.