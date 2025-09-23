Calaianov pidió reforzar controles en la veda de La Picasa

Prisión preventiva en Rufino por abuso de una menor
Un hombre de 38 años fue detenido en Venado Tuerto tras permanecer prófugo casi diez meses. Está acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Rufino.
El diputado provincial se reunió con autoridades para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar el recurso pesquero.Regionales23 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El diputado provincial Leo Calaianov mantuvo un encuentro con Nahuel Pasquinelli, delegado del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en el departamento General López, para analizar la situación de la veda de pesca en la Laguna La Picasa.
Durante la reunión se plantearon alternativas para fortalecer los controles y garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Además, se evaluó la posibilidad de articular acciones conjuntas entre distintos organismos provinciales.
“Estamos en un momento clave para preservar el recurso. Es fundamental que la veda se cumpla y que se refuercen las medidas de control para evitar la pesca furtiva”, destacó Calaianov.
El legislador viene impulsando distintas iniciativas en torno al cuidado de la laguna. Recientemente, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados solicitando al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático estudios científicos sobre la población de pejerrey.
“Preservar La Picasa no solo significa cuidar un recurso natural de enorme valor ecológico, sino también proteger la fuente de trabajo y el potencial productivo y turístico de toda la zona”, concluyó.
Un hombre de 38 años fue detenido en Venado Tuerto tras permanecer prófugo casi diez meses. Está acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Rufino.
El hecho ocurrió en el kilómetro 628 este sábado por la tarde. Bomberos trabajaron con motosierras para liberar la calzada y restablecer el tránsito.
Una dotación que combatía un incendio forestal fue agredida a piedrazos. No hubo heridos, pero el hecho generó fuerte repudio.
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
La obra suma 550 metros de tendido y permitirá nuevas conexiones en distintos barrios. La inversión, de más de 29 millones de pesos, se financia con fondos comunales.
Desde el 15 de septiembre, los vecinos podrán llevar plásticos y cartones limpios a distintos puntos verdes del pueblo para su posterior procesamiento y venta a ECO Venado.
El Presidente y Caputo postergaron para el martes su encuentro con Georgieva. Argentina intenta cerrar un préstamo clave con Estados Unidos para cubrir vencimientos de deuda.
La cantante colombiana arrasó en la venta de tickets y ya abrió la venta general para su concierto del 11 de diciembre en el estadio porteño.
El gobernador bonaerense desmintió al ministro de Economía y aseguró que no existe ningún impuesto nuevo sobre billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires.
Con el inicio de la campaña electoral, la provincia de Santa Fe ya tiene en carrera 16 listas que disputarán en octubre las nueve bancas de Diputados nacionales que se renuevan este año.
La escudería reconoció que “las últimas carreras serán difíciles” y ya pone el foco en 2026. El argentino volvió a quedar lejos en Bakú y la incertidumbre crece sobre el presente del equipo.