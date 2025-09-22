Pullaro anunció fondos para la reconstrucción en María Teresa

María Teresa avanza con limpieza del Canal Norte y caminos rurales
Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.
El gobernador recorrió las zonas afectadas por la inundación y oficializó el envío de $1.105 millones en asistencia y obras hídricas.Maria Teresa 22 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó María Teresa para recorrer junto a las autoridades comunales las áreas más afectadas por la reciente inundación. Durante la jornada, también estuvieron presentes en el barrio Magnolias, el cuartel de Bomberos Voluntarios y la R.A.M., en lo que marcó el inicio de la etapa de reconstrucción.
La visita sirvió para anunciar la llegada de fondos nacionales a través de un ATN (Adelanto del Tesoro Nacional), gestionados con el acompañamiento de la provincia y de la diputada nacional Florencia Carignano. El objetivo es brindar asistencia a las familias damnificadas y encarar obras de infraestructura que reduzcan el impacto de futuros temporales.
En total, los recursos ascienden a $1.105 millones, distribuidos de la siguiente manera:
El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, agradeció el esfuerzo conjunto de vecinos, bomberos, empresas, cooperativas y personal de salud, y subrayó que “cuando todos trabajamos en la misma dirección, las soluciones llegan de manera más rápida y justa”.
