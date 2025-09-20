Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno

Este sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en redes sociales con duras críticas hacia la política económica del Gobierno nacional.

En el escrito, difundido al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria, la exmandataria apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “¡Qué olor a default!”, expresó al cuestionar la venta de reservas del Banco Central y las gestiones de nuevos préstamos internacionales.

Kirchner aseguró que el Ejecutivo “se está llevando puesto el país como hicieron primero con Macri”, y denunció que en apenas dos días se habrían gastado más de mil millones de dólares. Según su visión, estas medidas están orientadas a favorecer el “carry trade” en lugar de fortalecer el peso argentino.

La exjefa de Estado viene manteniendo un perfil crítico desde su detención, con mensajes regulares en los que cuestiona la gestión libertaria. Sus declaraciones se suman al debate político y económico en medio de la tensión financiera y la incertidumbre por los próximos vencimientos de deuda externa.