María Teresa avanza con limpieza del Canal Norte y caminos rurales

Tras la inundación, la comuna trabaja en la limpieza del Canal Norte y en la recuperación de caminos rurales para garantizar la actividad agropecuaria.

La comuna de María Teresa informó que ya se encuentra en marcha la limpieza del Canal Norte, una de las obras hídricas más afectadas por la reciente inundación que atravesó la localidad.

El temporal dejó consecuencias materiales, emocionales y también estructurales, que demandan una intervención inmediata. Los canales sufrieron derrumbes y arrastre de sedimentos, lo que motivó a iniciar rápidamente tareas de despeje y normalización.

Paralelamente, desde los primeros días tras la emergencia se realizan trabajos en los caminos rurales, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y permitir que los productores agropecuarios puedan acceder a sus campos para continuar con sus actividades.

“Sabemos que aún falta, pero seguimos trabajando para recuperar todos los espacios afectados por el temporal”, expresaron desde la comuna.


