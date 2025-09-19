María Teresa avanza con limpieza del Canal Norte y caminos rurales

La comuna de María Teresa informó que ya se encuentra en marcha la limpieza d el Canal Norte, una de las obras hídricas más afectadas por la reciente inundación que atravesó la localidad.



El temporal dejó consecuencias materiales, emocionales y también estructurales, que demandan una intervención inmediata. Los canales sufrieron derrumbes y arrastre de sedimentos, lo que motivó a iniciar rápidamente tareas de despeje y normalización.



Paralelamente, desde los primeros días tras la emergencia se realizan trabajos en los caminos rurales, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y permitir que los productores agropecuarios puedan acceder a sus campos para continuar con sus actividades.



“Sabemos que aún falta, pero seguimos trabajando para recuperar todos los espacios afectados por el temporal”, expresaron desde la comuna.





