Accidente entre auto y moto en Villa Cañás

Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.

Villa Cañás18 de septiembre de 2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
Un accidente de tránsito se registró este jueves a las 19:48 en la intersección de calles 58 y 53 de Villa Cañás, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Al llegar la asistencia, el conductor del rodado menor, un hombre mayor de edad, ya se había reincorporado por sus propios medios. Fue evaluado en el lugar por un médico de Emcofir, quien confirmó que no presentaba lesiones de consideración y determinó que no era necesario su traslado al SAMCo local.

Tras la intervención y el control médico, la unidad de emergencia regresó a su base operativa.

