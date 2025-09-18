Accidente entre auto y moto en Villa Cañás

Un accidente de tránsito se registró este jueves a las 19:48 en la intersección de calles 58 y 53 de Villa Cañás, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Al llegar la asistencia, el conductor del rodado menor, un hombre mayor de edad, ya se había reincorporado por sus propios medios. Fue evaluado en el lugar por un médico de Emcofir, quien confirmó que no presentaba lesiones de consideración y determinó que no era necesario su traslado al SAMCo local.

Tras la intervención y el control médico, la unidad de emergencia regresó a su base operativa.