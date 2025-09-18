Accidente entre auto y moto en Villa Cañás

Jornada cooperativista en Bomberos Voluntarios en Villa Cañás
Con la participación de las escuelas secundarias y cooperativas locales, se vivió un encuentro educativo y comunitario que fomentó el trabajo en equipo y los valores solidarios.
Un motociclista fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.
Un accidente de tránsito se registró este jueves a las 19:48 en la intersección de calles 58 y 53 de Villa Cañás, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.
Al llegar la asistencia, el conductor del rodado menor, un hombre mayor de edad, ya se había reincorporado por sus propios medios. Fue evaluado en el lugar por un médico de Emcofir, quien confirmó que no presentaba lesiones de consideración y determinó que no era necesario su traslado al SAMCo local.
Tras la intervención y el control médico, la unidad de emergencia regresó a su base operativa.
La capacitación, articulada con la Provincia, busca brindar herramientas a quienes acompañan a personas mayores, con enfoque integral y oportunidades laborales.
La Municipalidad avanza con mejoras en el espacio deportivo y social del Prado Español, incorporando revoques, aberturas y nuevos baños.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El evento se realizará el domingo 28 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand, con gastronomía, espectáculos, desfile y participación de instituciones locales.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
El DT de River reconoció errores en el primer tiempo, valoró la reacción en el complemento y confía en revertir la serie en Brasil.
La localidad fue sede del programa Planificar Santa Fe, que busca ordenar el uso del suelo con participación ciudadana, cuidado ambiental y mirada integral.
El ex Gran Hermano expresó su dolor tras el nuevo parte médico de su amigo, que continúa en terapia intensiva.
