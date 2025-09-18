Argentina venció a Francia y avanzó a octavos en el Mundial de Vóley

La selección argentina de vóley logró una victoria histórica al derrotar a Francia por 3-2 en el cierre del Grupo C del Mundial que se disputa en Filipinas. Con este resultado, el conjunto nacional se aseguró el primer puesto y la clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, en un partido que tuvo un desarrollo cambiante y repleto de emociones. Argentina comenzó firme, llevándose los dos primeros sets ante los bicampeones olímpicos, pero luego Francia reaccionó y logró empatar la serie.

En el quinto set, la albiceleste volvió a mostrar carácter y contundencia para quedarse con el tie-break por 15-12 y sellar una victoria de enorme valor.

El triunfo frente a uno de los grandes candidatos al título se suma a las victorias obtenidas anteriormente contra Finlandia y Corea del Sur, lo que consolidó a Argentina como líder invicta de la zona. Ahora, el seleccionado se prepara para enfrentar la próxima instancia con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el torneo.