La solidaridad de María Teresa frente a la histórica inundación

Nuevo tractor para reforzar el mantenimiento de caminos rurales en María Teresa
La Comuna incorporó un tractor Valtra 0 km con una inversión de $180 millones, destinado a mejorar la transitabilidad de la red vial rural.
La localidad atravesó una inundación sin precedentes. Vecinos y voluntarios se unieron para asistir a las familias afectadas y mantener en pie el espíritu comunitario.Maria Teresa 17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La comunidad de María Teresa enfrentó en los últimos días una de las inundaciones más graves de su historia reciente. Las intensas lluvias provocaron anegamientos en distintos barrios, dejando familias evacuadas y viviendas dañadas.
Ante esta situación, la respuesta de los vecinos fue inmediata. Con bolsas de arena, viandas, donaciones y recorridas solidarias, cientos de personas trabajaron para asistir a los damnificados. “Aun con agua en sus propias casas, muchos salieron a ayudar a otros”, destacaron desde la comuna.
Se organizaron cuadrillas espontáneas que relevaron necesidades casa por casa, mientras grupos de voluntarios se encargaron de cocinar y distribuir alimentos. Otros vecinos gestionaron donaciones y pusieron vehículos a disposición para colaborar en los traslados.
Desde la comuna de María Teresa expresaron un profundo agradecimiento por la actitud solidaria que se vio en las calles: “Cada gesto, grande o pequeño, quedó grabado. Nos emociona profundamente ver cómo, en medio de la adversidad, floreció la unión y la fuerza de nuestra gente”.
La emergencia aún deja desafíos por delante, pero la respuesta comunitaria volvió a demostrar que, en los momentos más difíciles, el espíritu de solidaridad se convierte en la mayor fortaleza de María Teresa.
La Comuna incorporó un tractor Valtra 0 km con una inversión de $180 millones, destinado a mejorar la transitabilidad de la red vial rural.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
Con la visita de Teresa Prost, vecinos disfrutaron de un encuentro literario cargado de emociones y palabras compartidas.
Vecinos y familias se reunieron para compartir actividades recreativas y culturales en un encuentro organizado desde el pueblo y para el pueblo.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
fin de semana a puro deporte: dos clasificados a play-offs en la Liga Venadense, definiciones en la B, doble fecha de básquet, título histórico para el femenino de Independiente en Arenales, protagonismo del hockey regional y bombazo en el boxeo internacional.
Unos 1.100 efectivos federales y de la Ciudad custodian el Congreso en el marco de la protesta contra los vetos presidenciales y la sesión en Diputados.
El equipo de Javier Mascherano ganó 3-1, con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS.
El próximo lunes 22 de septiembre, a las 18 horas, se realizará una jornada abierta a la comunidad sobre higiene, seguridad y salud mental en el trabajo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
El conductor estrenará el martes 23 en Carnaval Stream Estamos de Paso, un ciclo que busca recuperar el espíritu de VideoMatch. Lo acompañan El Tirri, Pachu Peña, Fede Bal y sus hijas Cande y Juanita.