La solidaridad de María Teresa frente a la histórica inundación

La comunidad de María Teresa enfrentó en los últimos días una de las inundaciones más graves de su historia reciente. Las intensas lluvias provocaron anegamientos en distintos barrios, dejando familias evacuadas y viviendas dañadas.



Ante esta situación, la respuesta de los vecinos fue inmediata. Con bolsas de arena, viandas, donaciones y recorridas solidarias, cientos de personas trabajaron para asistir a los damnificados. “Aun con agua en sus propias casas, muchos salieron a ayudar a otros”, destacaron desde la comuna.



Se organizaron cuadrillas espontáneas que relevaron necesidades casa por casa, mientras grupos de voluntarios se encargaron de cocinar y distribuir alimentos. Otros vecinos gestionaron donaciones y pusieron vehículos a disposición para colaborar en los traslados.



Desde la comuna de María Teresa expresaron un profundo agradecimiento por la actitud solidaria que se vio en las calles: “Cada gesto, grande o pequeño, quedó grabado. Nos emociona profundamente ver cómo, en medio de la adversidad, floreció la unión y la fuerza de nuestra gente”.



La emergencia aún deja desafíos por delante, pero la respuesta comunitaria volvió a demostrar que, en los momentos más difíciles, el espíritu de solidaridad se convierte en la mayor fortaleza de María Teresa.