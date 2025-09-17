F1 2026: nuevos circuitos con sprint y cambios de horario

Racing venció a Vélez y sacó ventaja en la Libertadores
Con gol de Adrián “Maravilla” Martínez, la Academia ganó 1-0 en Liniers y quedó bien posicionado de cara a la revancha en Avellaneda.
La Fórmula 1 confirmó seis sedes para las carreras sprint y ajustó horarios clave en el calendario 2026, incluyendo un cambio en Canadá para no coincidir con Indianápolis.Deportes17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Fórmula 1 oficializó modificaciones en su calendario para la temporada 2026. Entre las principales novedades, se definieron los seis circuitos que recibirán carreras sprint, el formato que se disputa los sábados a 100 kilómetros y otorga puntos a los ocho primeros clasificados.
Silverstone (Gran Bretaña), Zandvoort (Países Bajos), Montreal (Canadá) y Singapur se suman como nuevas sedes, mientras que China (Shanghai) y Miami (Estados Unidos) mantienen su lugar. En contrapartida, salen del calendario Bélgica, Austin (EE.UU.), Brasil y Qatar.
El circuito Gilles Villeneuve de Montreal y el urbano de Singapur debutarán con este formato, mientras que Zandvoort lo hará por última vez antes de salir del calendario al finalizar su contrato. Silverstone, en tanto, recupera una sprint tras haber albergado la primera en 2021.
Otro cambio relevante se aplicará en el Gran Premio de Canadá, que en 2026 largará a las 16 hora local (en lugar de las 14) para no coincidir con las 500 Millas de Indianápolis, programadas el mismo fin de semana. La nueva disposición permitirá que ambas competencias puedan seguirse sin superposición.
Además, se confirmaron dos carreras en sábado: Las Vegas, que mantiene su formato nocturno instaurado en 2023, y Azerbaiyán, que se adelanta un día por decisión política del país anfitrión.
Stefano Domenicali, presidente de la F1, destacó que el formato sprint “aumenta la acción y la audiencia en cada jornada del fin de semana”, mientras que Mohammed Ben Sulayem, titular de la FIA, subrayó que estas competencias “aportan intensidad y espectáculo” al campeonato, que en 2026 estrenará una nueva generación de monoplazas bajo el próximo reglamento técnico.
