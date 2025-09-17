Nuevo tractor para reforzar el mantenimiento de caminos rurales en María Teresa

María Teresa avanza con aportes y créditos tras la inundación
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
La Comuna incorporó un tractor Valtra 0 km con una inversión de $180 millones, destinado a mejorar la transitabilidad de la red vial rural.Maria Teresa 17 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de María Teresa anunció la incorporación de un tractor Valtra BH 174 0 km, con doble tracción, cabina full, 16 marchas y 180 HP. La adquisición demandó una inversión de $180 millones, financiada a través de los fondos de la Tasa Rural Segmentada.
El presidente comunal destacó que la nueva maquinaria representa un avance clave para seguir cuidando la red vial. “Hace apenas unas semanas, cuando las inundaciones afectaron nuestros caminos, quedó claro lo fundamental que es contar con equipamiento de primera calidad para dar una rápida respuesta”, señalaron desde la gestión.
En aquella ocasión, el esfuerzo conjunto permitió recuperar en pocos días la transitabilidad de los caminos, asegurando tanto la circulación de la producción como la vida cotidiana de los vecinos.
Con esta incorporación, la Comuna busca garantizar mayor eficiencia y capacidad de respuesta en el mantenimiento de los caminos rurales, fundamentales para la economía local y la conectividad de la comunidad.
