Nuevo tractor para reforzar el mantenimiento de caminos rurales en María Teresa

La Comuna de María Teresa anunció la incorporación de un tractor Valtra BH 174 0 km, con doble tracción, cabina full, 16 marchas y 180 HP. La adquisición demandó una inversión de $180 millones, financiada a través de los fondos de la Tasa Rural Segmentada.



El presidente comunal destacó que la nueva maquinaria representa un avance clave para seguir cuidando la red vial. “Hace apenas unas semanas, cuando las inundaciones afectaron nuestros caminos, quedó claro lo fundamental que es contar con equipamiento de primera calidad para dar una rápida respuesta”, señalaron desde la gestión.



En aquella ocasión, el esfuerzo conjunto permitió recuperar en pocos días la transitabilidad de los caminos, asegurando tanto la circulación de la producción como la vida cotidiana de los vecinos.



Con esta incorporación, la Comuna busca garantizar mayor eficiencia y capacidad de respuesta en el mantenimiento de los caminos rurales, fundamentales para la economía local y la conectividad de la comunidad.

