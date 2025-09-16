River y Palmeiras se cruzan en cuartos de la Libertadores

River Plate enfrentará este miércoles a Palmeiras, en el estadio Mas Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 y será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por su compatriota Juan Soto en el VAR.

El equipo de Marcelo Gallardo llega en buen momento: lidera la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos y en la última fecha superó 2-1 a Estudiantes de La Plata como visitante. En la Libertadores, River dominó su grupo y eliminó a Libertad de Paraguay en octavos de final, en una definición por penales donde Franco Armani fue clave.

Gallardo mantiene dos incógnitas en la formación: la presencia de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en la defensa, y la elección entre Juan Fernando Quintero o Juan Portillo en el mediocampo. Ignacio Fernández será titular.

Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos en el Grupo G y llega de eliminar con autoridad a Universitario de Perú (4-0 en el global). En su plantel se destacan figuras como Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Felipe Anderson y el delantero José Manuel López.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero o Juan Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.