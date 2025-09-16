River y Palmeiras se cruzan en cuartos de la Libertadores

El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.

Deportes16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

River Plate enfrentará este miércoles a Palmeiras, en el estadio Mas Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 y será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por su compatriota Juan Soto en el VAR.

El equipo de Marcelo Gallardo llega en buen momento: lidera la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos y en la última fecha superó 2-1 a Estudiantes de La Plata como visitante. En la Libertadores, River dominó su grupo y eliminó a Libertad de Paraguay en octavos de final, en una definición por penales donde Franco Armani fue clave.

Gallardo mantiene dos incógnitas en la formación: la presencia de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en la defensa, y la elección entre Juan Fernando Quintero o Juan Portillo en el mediocampo. Ignacio Fernández será titular.

Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos en el Grupo G y llega de eliminar con autoridad a Universitario de Perú (4-0 en el global). En su plantel se destacan figuras como Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Felipe Anderson y el delantero José Manuel López.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero o Juan Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias