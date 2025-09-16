River y Palmeiras se cruzan en cuartos de la Libertadores

Argentina venció a Corea y acaricia los octavos en el Mundial
El seleccionado de Marcelo Méndez superó 3-1 a Corea del Sur en Filipinas y lidera el Grupo C. El jueves definirá su pase frente a Francia.
El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la ida de los cuartos de final, en un duelo con aroma a final anticipada.Deportes16 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
River Plate enfrentará este miércoles a Palmeiras, en el estadio Mas Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 y será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por su compatriota Juan Soto en el VAR.
El equipo de Marcelo Gallardo llega en buen momento: lidera la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos y en la última fecha superó 2-1 a Estudiantes de La Plata como visitante. En la Libertadores, River dominó su grupo y eliminó a Libertad de Paraguay en octavos de final, en una definición por penales donde Franco Armani fue clave.
Gallardo mantiene dos incógnitas en la formación: la presencia de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en la defensa, y la elección entre Juan Fernando Quintero o Juan Portillo en el mediocampo. Ignacio Fernández será titular.
Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos en el Grupo G y llega de eliminar con autoridad a Universitario de Perú (4-0 en el global). En su plantel se destacan figuras como Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Felipe Anderson y el delantero José Manuel López.
Probables formaciones
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero o Juan Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
El seleccionado de Marcelo Méndez superó 3-1 a Corea del Sur en Filipinas y lidera el Grupo C. El jueves definirá su pase frente a Francia.
El estadounidense venció al mexicano por decisión unánime y se convirtió en el primer boxeador en lograr ser campeón indiscutido en tres divisiones.
La Justicia levantó la suspensión del Libertadores de América-Ricardo Bochini y el Rojo podrá recibir a Banfield con público. Sin embargo, el organismo provincial inhabilitó dos sectores y redujo el aforo en 13 mil lugares.
Un periodista de L’Équipe reveló que Lionel Messi pidió a los reporteros ingresar con medias a su casa en París, durante la emblemática producción con sus siete Balones de Oro en 2021.
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se disculpó públicamente con Claudio Tapia tras sus duras críticas del año pasado. El gesto busca bajar tensiones en medio de la crisis deportiva del club.
Los partidos se jugarán a las 13, 16, 19 y 22 (hora argentina). La Selección podrá verse en horarios accesibles para los hinchas.
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
El Gobierno provincial destinó $50 millones al Centro Agrotécnico Regional para la compra de un tractor. Desde AMSAFE cuestionaron la medida en medio de la crisis salarial docente.
Se realizaron tareas de nivelado y colocación de tubos para garantizar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
Wall Street Journal y Financial Times cuestionaron a la secretaria general de la Presidencia por presuntas coimas y el traspié electoral en Buenos Aires.
Crece la tensión tras un nuevo operativo de Washington en aguas internacionales.