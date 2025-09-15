EE.UU. lanza segundo ataque militar en el Caribe contra embarcación venezolana

Estados Unidos ejecutó este lunes un segundo ataque militar en el Caribe contra una embarcación venezolana, en el marco de la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump contra el narcotráfico en la región.

Según la Casa Blanca, el operativo estuvo dirigido contra “narcoterroristas extraordinariamente violentos” y se desarrolló en aguas internacionales bajo la supervisión del Comando Sur (SOUTHCOM). El saldo fue de tres muertos, todos presuntos integrantes de carteles, sin bajas en las fuerzas estadounidenses.

El hecho ocurre a menos de dos semanas del primer ataque, el 2 de septiembre, cuando se destruyó una lancha vinculada al Tren de Aragua con 11 fallecidos. Desde entonces, Washington desplegó buques de guerra, submarinos y más de 4.000 efectivos en el Caribe, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.

Maduro, por su parte, denunció que se trata de una “agresión militar” y ordenó el despliegue de 25.000 efectivos en zonas fronterizas, además de convocar a la Milicia Bolivariana. También afirmó que Venezuela está facultada para responder conforme al derecho internacional.

La escalada revive tensiones históricas entre ambos países, que se agravaron tras la ruptura diplomática en 2019. Desde entonces, Washington ha señalado al llamado Cártel de los Soles como una organización terrorista y acusa al régimen venezolano de operar como un cartel.