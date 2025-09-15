EE.UU. lanza segundo ataque militar en el Caribe contra embarcación venezolana

SOFIA ZANOTTIEspectáculos08 de septiembre de 2025
La conductora contó que durante su embarazo en Milán se dedicó a la escritura y presentó sus obras en una feria internacional.
GASTON PAROLAVilla Cañás13 de septiembre de 2025
Una aeronave se precipitó durante el festival aéreo cordobés y dejó dos muertos. La tragedia enlutó a las comunidades de Bell Ville y Villa Cañás.
SOFIA ZANOTTIPoliciales 15 de septiembre de 2025
Tres hombres fueron detenidos tras un asalto en Chañar Ladeado. En un campo de Villa Eloísa, además de dinero y armas, la Policía descubrió un invernadero clandestino de cannabis.
SOFIA ZANOTTIVilla Cañás15 de septiembre de 2025
La Municipalidad de Villa Cañás abrió el registro de oposición para nuevas obras incluidas en la ordenanza N°1366/25.
SOFIA ZANOTTISanta Fe15 de septiembre de 2025
Con inversión en infraestructura, alivio fiscal y financiamiento, el sector lácteo provincial creció hasta un 11 % en el último año y consolida su recuperación tras la crisis de 2023.