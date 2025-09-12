Santa Fe jura su nueva Constitución en un acto histórico

Después de 63 años, la provincia de Santa Fe cuenta con una Constitución actualizada. El nuevo texto fue aprobado el miércoles por la Convención Constituyente, publicado en el Boletín Oficial este jueves y ya se encuentra en plena vigencia.

Este viernes a las 17 se llevará a cabo el primer acto de jura en la explanada de la Legislatura, en la ciudad capital. El encuentro será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistoco.

Según explicó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, el procedimiento comenzará con la aprobación de la versión taquigráfica de la última sesión, seguida del juramento de los convencionales constituyentes. Luego, las principales autoridades de los tres poderes del Estado prestarán juramento y, de manera colectiva, también podrá hacerlo el público presente.

El Gobierno provincial adelantó que este será apenas el primer paso de un proceso más amplio: en los próximos 30 días se organizarán actos itinerantes en distintos puntos del territorio para garantizar que todas las autoridades santafesinas juren la nueva Carta Magna.

La jornada se perfila como un hito institucional y político, ya que se espera la presencia de intendentes y legisladores de toda la provincia. La reforma constitucional incluye la consagración de la autonomía municipal, uno de los aspectos más destacados del nuevo texto.