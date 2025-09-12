Santa Fe jura su nueva Constitución en un acto histórico

Caren Tepp lanzó Fuerza Patria en Santa Fe capital
La concejala rosarina presentó la lista junto a referentes peronistas. El espacio inicia un recorrido provincial con asambleas ciudadanas en Venado Tuerto y Firmat.
Este viernes a las 17 se realizará la primera jura de la nueva Constitución provincial en la explanada de la Legislatura. El acto tendrá carácter simbólico e institucional y luego se replicará en distintas localidades.Política Sta Fe12 de septiembre de 2025GASTON PAROLA
Después de 63 años, la provincia de Santa Fe cuenta con una Constitución actualizada. El nuevo texto fue aprobado el miércoles por la Convención Constituyente, publicado en el Boletín Oficial este jueves y ya se encuentra en plena vigencia.
Este viernes a las 17 se llevará a cabo el primer acto de jura en la explanada de la Legislatura, en la ciudad capital. El encuentro será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistoco.
Según explicó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, el procedimiento comenzará con la aprobación de la versión taquigráfica de la última sesión, seguida del juramento de los convencionales constituyentes. Luego, las principales autoridades de los tres poderes del Estado prestarán juramento y, de manera colectiva, también podrá hacerlo el público presente.
El Gobierno provincial adelantó que este será apenas el primer paso de un proceso más amplio: en los próximos 30 días se organizarán actos itinerantes en distintos puntos del territorio para garantizar que todas las autoridades santafesinas juren la nueva Carta Magna.
La jornada se perfila como un hito institucional y político, ya que se espera la presencia de intendentes y legisladores de toda la provincia. La reforma constitucional incluye la consagración de la autonomía municipal, uno de los aspectos más destacados del nuevo texto.
La concejala rosarina presentó la lista junto a referentes peronistas. El espacio inicia un recorrido provincial con asambleas ciudadanas en Venado Tuerto y Firmat.
La Legislatura provincial será escenario de la histórica ceremonia, donde prestarán juramento los convencionales y el gobernador Pullaro bajo la flamante Carta Magna.
El Gobierno provincial exige el pago por prestaciones realizadas en hospitales públicos a pacientes con cobertura, que no fueron cubiertas por sus financiadores.
Con 52 votos a favor y 17 en contra, la Convención Reformadora dio luz verde a la nueva Carta Magna provincial, que será jurada este viernes en la capital.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.
El gobernador de Santa Fe cuestionó la falta de respuestas a la microeconomía y reclamó al Gobierno nacional por fondos, rutas y medicamentos.
La compañía anunció nuevas frecuencias desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hacia la isla caribeña, disponibles entre enero y febrero.
La comuna entregó ayuda directa a 218 familias afectadas y gestiona créditos blandos para la reconstrucción, tras la histórica tormenta de Santa Rosa.
El músico contó que la mediática le ofreció comprarle un Ferrari si aceptaba casarse, aunque él aseguró que no le convenció el modo en que se lo planteó.
El expresidente fue hallado culpable por organización criminal y golpismo. Se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión.
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del adolescente de 14 años. En paralelo, el acusado de 17 irá a juicio oral por el homicidio de la niña de 7 años en La Plata.