María Teresa avanza con aportes y créditos tras la inundación

La localidad de María Teresa continúa con el proceso de recuperación luego de la tormenta de Santa Rosa, que entre el 30 y 31 de agosto dejó más de 300 milímetros de agua en pocas horas. El fenómeno provocó una inundación inédita: 218 viviendas sufrieron anegamientos de entre 40 centímetros y un metro, con pérdidas materiales de gran magnitud.

“Hoy uno entra al pueblo y cuesta creer lo que pasó, porque a simple vista no se nota. Pero si ingresás a esas 218 viviendas, las marcas del agua lo dicen todo”, señaló el presidente comunal, Gonzalo Goyechea.

Desde el segundo día posterior al evento, la comuna relevó casa por casa para clasificar los daños. Con esos datos, se organizaron aportes inmediatos: gracias a las donaciones de vecinos de todo el país y un aporte comunal, se distribuyen órdenes de compra de 350 mil pesos por familia, destinadas a reponer muebles, electrodomésticos y materiales de construcción.

El Ministerio de Seguridad de la Nación comprometió además una ayuda de 800 mil pesos por vivienda, aunque los fondos se harán efectivos en un plazo de 60 a 90 días.

La respuesta social también fue clave: empresas aportaron técnicos para reparar electrodomésticos, fábricas y cerealistas donaron muebles, y nueve dotaciones de bomberos trabajaron en los días más críticos. “La solidaridad fue total, sin ese entramado social esto hubiese sido imposible”, destacó Goyechea.

En paralelo, la comuna articula con bancos y mutuales la apertura de líneas de créditos blandos, con la comuna como garante, para que las familias puedan financiar la compra de bienes y avanzar en la reconstrucción.

El impacto alcanzó también a los caminos rurales: de los 240 kilómetros de la red, en un sector de 15 kilómetros el agua provocó socavones de hasta dos metros. “Estamos trabajando para restablecer la transitabilidad, vital para productores y criadores de animales en feedlot”, indicó el presidente comunal.

Quienes deseen colaborar aún pueden hacerlo mediante el alias comuna.mt, con fondos que se destinan directamente a los damnificados.