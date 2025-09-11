Santa Fe reclama $6.102 millones a obras sociales y prepagas

El sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos, correspondiente a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud a personas con cobertura que no recibieron respuesta de sus financiadores.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que se busca resguardar los recursos públicos y garantizar la equidad en el financiamiento del sistema sanitario. “Debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”, sostuvo.

La provincia señaló que el reclamo apunta a reforzar la sustentabilidad del sistema de salud y a ordenar las responsabilidades de cada sector. Los fondos que ingresen serán destinados a sostener la atención y mejorar la infraestructura en hospitales y centros de salud santafesinos.