Santa Fe reclama $6.102 millones a obras sociales y prepagas

Santa Fe aprobó su nueva Constitución tras 63 años
Con 52 votos a favor y 17 en contra, la Convención Reformadora dio luz verde a la nueva Carta Magna provincial, que será jurada este viernes en la capital.
El Gobierno provincial exige el pago por prestaciones realizadas en hospitales públicos a pacientes con cobertura, que no fueron cubiertas por sus financiadores.Política Sta Fe11 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El sistema de salud pública de la provincia de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos, correspondiente a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud a personas con cobertura que no recibieron respuesta de sus financiadores.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que se busca resguardar los recursos públicos y garantizar la equidad en el financiamiento del sistema sanitario. “Debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”, sostuvo.
La provincia señaló que el reclamo apunta a reforzar la sustentabilidad del sistema de salud y a ordenar las responsabilidades de cada sector. Los fondos que ingresen serán destinados a sostener la atención y mejorar la infraestructura en hospitales y centros de salud santafesinos.
El gobernador decidió no responder más a politicadesantafe.com tras sus informes sobre reelección, sobreprecios y fondos polémicos. La medida reabre el debate sobre libertad de prensa.
El gobernador de Santa Fe cuestionó la falta de respuestas a la microeconomía y reclamó al Gobierno nacional por fondos, rutas y medicamentos.
La nueva Carta Magna contará con 161 artículos y 25 cláusulas transitorias. La jura se realizará este viernes en la Legislatura provincial.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.
La Convención Reformadora sancionó la nueva estructura del Poder Judicial santafesino. Se incorporan un Consejo de Selección de magistrados, un Jurado de Enjuiciamiento y la Defensoría del Pueblo. Hubo apoyo oficialista y críticas opositoras.
Vivían en toldos de nylon, sin agua potable ni baños. La Justicia investiga si se trata de un caso de explotación laboral y posible trata de personas.
El viernes 12 de septiembre la ciudad será escenario de una movilización en defensa de la planta local y sus puestos de trabajo. La convocatoria reúne a instituciones, gremios, organizaciones y vecinos.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto por el Día del Maestro, donde alumnos y docentes recordaron a Sarmiento y destacaron la vocación de enseñar.
