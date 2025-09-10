Charlie Kirk, baleado en Utah, sigue en estado crítico

Murió Charlie Kirk tras el ataque en Utah
El activista conservador y aliado de Donald Trump falleció luego de recibir un disparo durante un acto en la Utah Valley University. El FBI investiga el hecho.
El activista conservador recibió un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle. Un sospechoso fue detenido y el hecho generó condenas de todo el arco político.Internacionales10 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El activista estadounidense Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, permanece en estado crítico tras ser baleado este miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.
El ataque ocurrió frente a unas dos mil personas cuando un disparo alcanzó el cuello de Kirk mientras hablaba bajo una carpa instalada en el campus. Testigos registraron en video el momento en que el dirigente conservador intentó cubrirse la herida mientras era asistido en medio del pánico generalizado. La autenticidad de las imágenes fue confirmada por la agencia AP.
Según informó Turning Point USA, un sospechoso fue detenido poco después del incidente y las autoridades locales investigan las circunstancias del hecho. La universidad había defendido la realización del debate invocando la Primera Enmienda, pese a que una petición online había reunido casi 1.000 firmas en rechazo a la presencia del activista.
El expresidente Donald Trump reaccionó de inmediato en su red Truth Social: “¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”. También se pronunciaron legisladores republicanos y demócratas, quienes repudiaron el ataque y expresaron solidaridad.
Kirk, de 31 años, fundó Turning Point USA en 2012 con apenas 18 años, convirtiéndose en una de las figuras emergentes del conservadurismo estadounidense. Su cercanía con Trump y su hijo mayor lo impulsaron a los medios nacionales, desde donde se consolidó como uno de los voceros más activos en las denominadas “guerras culturales”.
El hecho se suma a una serie de episodios de violencia política en Estados Unidos, entre ellos el atentado contra Donald Trump en 2024 y otros ataques recientes a funcionarios y autoridades estatales.
