Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia

El argentino Franco Colapinto finalizó 18° en la clasificación del Gran Premio de Italia y no logró avanzar a la segunda ronda (Q2). El piloto de Alpine, oriundo de Pilar, había mostrado un buen ritmo durante las prácticas libres, pero en la tanda definitiva no consiguió un tiempo competitivo.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también quedó relegado y terminó en el penúltimo lugar de la grilla. De esta manera, ambos autos del equipo Alpine largarán desde las últimas filas en la histórica carrera en Monza.

La competencia se disputará este domingo a las 10:00 de la mañana (hora argentina), en el tradicional circuito italiano. Colapinto buscará remontar posiciones y sumar experiencia en una de las pistas más emblemáticas de la Fórmula 1.