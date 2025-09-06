Franco Colapinto largará 18° en el GP de Italia

Argentina goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental
Con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez, la Selección se despidió de su gente con una victoria contundente en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El piloto argentino no pudo superar la Q1 en Monza y partirá desde la 18ª posición este domingo. Su compañero Pierre Gasly saldrá último.Deportes06 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El argentino Franco Colapinto finalizó 18° en la clasificación del Gran Premio de Italia y no logró avanzar a la segunda ronda (Q2). El piloto de Alpine, oriundo de Pilar, había mostrado un buen ritmo durante las prácticas libres, pero en la tanda definitiva no consiguió un tiempo competitivo.
Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también quedó relegado y terminó en el penúltimo lugar de la grilla. De esta manera, ambos autos del equipo Alpine largarán desde las últimas filas en la histórica carrera en Monza.
La competencia se disputará este domingo a las 10:00 de la mañana (hora argentina), en el tradicional circuito italiano. Colapinto buscará remontar posiciones y sumar experiencia en una de las pistas más emblemáticas de la Fórmula 1.
La Selección enfrentará a la Vinotinto este jueves a las 20.30 en Buenos Aires. El encuentro podría ser el último de Messi en Eliminatorias como local y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
Este jueves, la Selección jugará en el Monumental el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Será por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El entrenador de Boca permanece en observación en el Instituto Fleni de Belgrano. Su entorno asegura que se encuentra bien y que la medida es preventiva.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
El presidente analiza asistir al centro de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde se esperan los resultados de la elección bonaerense. Su presencia dependerá del desempeño en las urnas.
Se dictó un nuevo curso de manipulación segura de alimentos en el Club Argentino de Servicio. Participaron 115 vecinos y estuvo a cargo de especialistas de la ASAM.
La Coalición Cívica denunció a Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos.
El diputado Miguel Rabbia cuestionó la asignación de más de mil millones de pesos a la Asociación Civil “Perseverar”, creada apenas dos meses antes de recibir los recursos de Aprecod.