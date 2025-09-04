Edulcorantes y envejecimiento cerebral: qué reveló un estudio brasileño

Una investigación en Brasil vinculó seis edulcorantes artificiales con un deterioro cognitivo más rápido, en especial en adultos menores de 60 años y personas con diabetes.

Un estudio de la Universidad de São Paulo, publicado en la revista Neurology de la Asociación Estadounidense de Neurología, analizó a más de 12.700 adultos durante ocho años y encontró que el consumo elevado de edulcorantes artificiales podría acelerar el envejecimiento cerebral.

Los investigadores observaron que quienes ingerían más endulzantes mostraron un declive en la memoria y la agilidad mental equivalente a 1,6 años de envejecimiento. La doctora Claudia Kimie Suemoto, líder del proyecto, señaló que la neuroinflamación y la alteración del eje intestino-cerebro podrían ser las claves detrás de este fenómeno.

El estudio evaluó siete edulcorantes y halló asociación con deterioro cognitivo en seis de ellos: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol y sorbitol. En cambio, la tagatosa no mostró efectos negativos.

Estos compuestos están presentes en bebidas “light”, chicles, barritas de proteínas, yogures saborizados y aderezos bajos en calorías. Según los investigadores, el impacto fue más fuerte en menores de 60 años y en personas con diabetes, quienes suelen recurrir a estos productos como reemplazo del azúcar.

Si bien el trabajo es observacional y no establece causalidad, los autores sugieren moderar el consumo de edulcorantes artificiales y priorizar una dieta basada en alimentos frescos e integrales para proteger la salud cerebral.

