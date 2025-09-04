Edulcorantes y envejecimiento cerebral: qué reveló un estudio brasileño

De la carne roja al plato equilibrado: 50 años de cambios
La idea de una dieta saludable se transformó en medio siglo: de priorizar carnes y calorías a valorar fibra, alimentos frescos y menor consumo de ultraprocesados.
Una investigación en Brasil vinculó seis edulcorantes artificiales con un deterioro cognitivo más rápido, en especial en adultos menores de 60 años y personas con diabetes.Salud04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
Un estudio de la Universidad de São Paulo, publicado en la revista Neurology de la Asociación Estadounidense de Neurología, analizó a más de 12.700 adultos durante ocho años y encontró que el consumo elevado de edulcorantes artificiales podría acelerar el envejecimiento cerebral.
Los investigadores observaron que quienes ingerían más endulzantes mostraron un declive en la memoria y la agilidad mental equivalente a 1,6 años de envejecimiento. La doctora Claudia Kimie Suemoto, líder del proyecto, señaló que la neuroinflamación y la alteración del eje intestino-cerebro podrían ser las claves detrás de este fenómeno.
El estudio evaluó siete edulcorantes y halló asociación con deterioro cognitivo en seis de ellos: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol y sorbitol. En cambio, la tagatosa no mostró efectos negativos.
Estos compuestos están presentes en bebidas “light”, chicles, barritas de proteínas, yogures saborizados y aderezos bajos en calorías. Según los investigadores, el impacto fue más fuerte en menores de 60 años y en personas con diabetes, quienes suelen recurrir a estos productos como reemplazo del azúcar.
Si bien el trabajo es observacional y no establece causalidad, los autores sugieren moderar el consumo de edulcorantes artificiales y priorizar una dieta basada en alimentos frescos e integrales para proteger la salud cerebral.
La idea de una dieta saludable se transformó en medio siglo: de priorizar carnes y calorías a valorar fibra, alimentos frescos y menor consumo de ultraprocesados.
Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.
La enfermedad afecta a más de 2 millones de personas en el país. Los especialistas advierten que los síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el sedentarismo.
Un emprendimiento tecnológico creó un preservativo que cambia de color al entrar en contacto con bacterias de ETS como clamidia, gonorrea y sífilis. El proyecto aún está en fase experimental.
La farmacéutica Myriam Dillon explicó en un micro de salud las características de esta enfermedad viral, sus posibles complicaciones y la existencia de una vacuna preventiva para mayores de 50 años.
Cómo reconocer una crisis de ansiedad en la infancia y qué medidas pueden tomar las familias para cuidar la salud emocional de sus hijos.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.
El Presidente encabezó en Moreno el último acto de La Libertad Avanza antes de las elecciones. Rechazó “operaciones” contra su gobierno, defendió a su hermana y habló de un “empate técnico” con el peronismo.
Una mujer de 35 años fue apresada por liderar una red de venta ilegal de entradas para partidos y recitales. Investigan si tenía nexos con una productora de espectáculos.