Argentina recibe a Venezuela en el Monumental por Eliminatorias

La selección argentina jugará este jueves 4 de septiembre ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Mas Monumental y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.



El encuentro tendrá un condimento especial: podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Eliminatorias como local, hecho que el propio capitán reconoció como un momento “muy especial” para él y su familia.

Argentina, ya clasificada y líder de la tabla con 35 puntos, cerrará en casa su camino clasificatorio. Detrás se ubican Ecuador y Brasil con 25 unidades. Venezuela, en tanto, llega séptima con 18 puntos, en la zona de repechaje, y se juega una de sus últimas chances para llegar a la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Por su parte, Venezuela, dirigida por Fernando Batista, saldría con Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.

El partido podrá verse en Argentina a través de Telefé, TyC Sports y DSports. En simultáneo, también se disputarán Paraguay-Ecuador, Uruguay-Perú y Colombia-Bolivia, mientras que Brasil recibirá a Chile desde las 21.30.