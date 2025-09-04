Argentina recibe a Venezuela en el Monumental por Eliminatorias

Colapinto se pierde la primera práctica en Monza
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
La Selección enfrentará a la Vinotinto este jueves a las 20.30 en Buenos Aires. El encuentro podría ser el último de Messi en Eliminatorias como local y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.Deportes04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
La selección argentina jugará este jueves 4 de septiembre ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Mas Monumental y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.
El encuentro tendrá un condimento especial: podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Eliminatorias como local, hecho que el propio capitán reconoció como un momento “muy especial” para él y su familia.
Argentina, ya clasificada y líder de la tabla con 35 puntos, cerrará en casa su camino clasificatorio. Detrás se ubican Ecuador y Brasil con 25 unidades. Venezuela, en tanto, llega séptima con 18 puntos, en la zona de repechaje, y se juega una de sus últimas chances para llegar a la Copa del Mundo.
El equipo de Lionel Scaloni formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
Por su parte, Venezuela, dirigida por Fernando Batista, saldría con Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón.
El partido podrá verse en Argentina a través de Telefé, TyC Sports y DSports. En simultáneo, también se disputarán Paraguay-Ecuador, Uruguay-Perú y Colombia-Bolivia, mientras que Brasil recibirá a Chile desde las 21.30.
