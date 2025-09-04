De la carne roja al plato equilibrado: 50 años de cambios

La idea de una dieta saludable se transformó en medio siglo: de priorizar carnes y calorías a valorar fibra, alimentos frescos y menor consumo de ultraprocesados.

Salud04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
GD7LSFQR5NEI5MMTRQ2XOY4EHY

En las últimas cinco décadas, la noción de “alimentación equilibrada” cambió profundamente. De los años setenta a la actualidad, la ciencia, la cultura y los hábitos sociales reconfiguraron lo que se entiende por un plato saludable.

Durante los setenta, el menú típico incluía carne roja, pan blanco y papas, con poca preocupación por grasas saturadas o azúcares. Sin embargo, a partir de los ochenta, la “guerra contra las grasas” llevó a la proliferación de productos bajos en grasa y a la incorporación de pescados azules ricos en omega-3.

Los noventa sumaron alimentos funcionales, como probióticos y cereales fortificados, mientras que el cambio de milenio impulsó las dietas bajas en carbohidratos, donde huevos, carnes y frutos secos recuperaron espacio.

En la década de 2010, las dietas basadas en plantas y la fibra tomaron protagonismo, con límites claros al azúcar y a los ultraprocesados. Hoy, la recomendación nutricional se centra en la calidad de los alimentos, la variedad y el equilibrio: medio plato de frutas y verduras, un cuarto de carbohidratos integrales y otro cuarto de proteínas, preferentemente vegetales.

Los expertos destacan además el rol de alimentos fermentados, la importancia del agua como bebida principal y la flexibilidad para incluir verduras congeladas o legumbres enlatadas. La clave ya no es contar calorías, sino construir un patrón alimentario diverso, natural y sostenible.

Te puede interesar
A7PEJ4CESJDFDGAVQBVTVTHMKQ

¿Es saludable comer palta todos los días?

SOFIA ZANOTTI
Salud29 de agosto de 2025

Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.

Lo más visto
Boletín de noticias