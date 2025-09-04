De la carne roja al plato equilibrado: 50 años de cambios

En las últimas cinco décadas, la noción de “alimentación equilibrada” cambió profundamente. De los años setenta a la actualidad, la ciencia, la cultura y los hábitos sociales reconfiguraron lo que se entiende por un plato saludable.



Durante los setenta, el menú típico incluía carne roja, pan blanco y papas, con poca preocupación por grasas saturadas o azúcares. Sin embargo, a partir de los ochenta, la “guerra contra las grasas” llevó a la proliferación de productos bajos en grasa y a la incorporación de pescados azules ricos en omega-3.



Los noventa sumaron alimentos funcionales, como probióticos y cereales fortificados, mientras que el cambio de milenio impulsó las dietas bajas en carbohidratos, donde huevos, carnes y frutos secos recuperaron espacio.



En la década de 2010, las dietas basadas en plantas y la fibra tomaron protagonismo, con límites claros al azúcar y a los ultraprocesados. Hoy, la recomendación nutricional se centra en la calidad de los alimentos, la variedad y el equilibrio: medio plato de frutas y verduras, un cuarto de carbohidratos integrales y otro cuarto de proteínas, preferentemente vegetales.

Los expertos destacan además el rol de alimentos fermentados, la importancia del agua como bebida principal y la flexibilidad para incluir verduras congeladas o legumbres enlatadas. La clave ya no es contar calorías, sino construir un patrón alimentario diverso, natural y sostenible.