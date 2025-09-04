De la carne roja al plato equilibrado: 50 años de cambios

¿Es saludable comer palta todos los días?
Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.
La idea de una dieta saludable se transformó en medio siglo: de priorizar carnes y calorías a valorar fibra, alimentos frescos y menor consumo de ultraprocesados.Salud04 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
En las últimas cinco décadas, la noción de “alimentación equilibrada” cambió profundamente. De los años setenta a la actualidad, la ciencia, la cultura y los hábitos sociales reconfiguraron lo que se entiende por un plato saludable.
Durante los setenta, el menú típico incluía carne roja, pan blanco y papas, con poca preocupación por grasas saturadas o azúcares. Sin embargo, a partir de los ochenta, la “guerra contra las grasas” llevó a la proliferación de productos bajos en grasa y a la incorporación de pescados azules ricos en omega-3.
Los noventa sumaron alimentos funcionales, como probióticos y cereales fortificados, mientras que el cambio de milenio impulsó las dietas bajas en carbohidratos, donde huevos, carnes y frutos secos recuperaron espacio.
En la década de 2010, las dietas basadas en plantas y la fibra tomaron protagonismo, con límites claros al azúcar y a los ultraprocesados. Hoy, la recomendación nutricional se centra en la calidad de los alimentos, la variedad y el equilibrio: medio plato de frutas y verduras, un cuarto de carbohidratos integrales y otro cuarto de proteínas, preferentemente vegetales.
Los expertos destacan además el rol de alimentos fermentados, la importancia del agua como bebida principal y la flexibilidad para incluir verduras congeladas o legumbres enlatadas. La clave ya no es contar calorías, sino construir un patrón alimentario diverso, natural y sostenible.
Nutricionistas destacan los beneficios de la palta en la dieta diaria, aunque advierten que la clave está en la moderación y en adaptar su consumo a cada persona.
La enfermedad afecta a más de 2 millones de personas en el país. Los especialistas advierten que los síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el sedentarismo.
Un emprendimiento tecnológico creó un preservativo que cambia de color al entrar en contacto con bacterias de ETS como clamidia, gonorrea y sífilis. El proyecto aún está en fase experimental.
La farmacéutica Myriam Dillon explicó en un micro de salud las características de esta enfermedad viral, sus posibles complicaciones y la existencia de una vacuna preventiva para mayores de 50 años.
Cómo reconocer una crisis de ansiedad en la infancia y qué medidas pueden tomar las familias para cuidar la salud emocional de sus hijos.
El organismo alertó sobre el lote L25114 de tomate triturado Marolio, con vencimiento en abril de 2027. Piden no consumirlo ni comercializarlo.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que se realizan cortes en distintos trazados rurales por reparaciones y caída de árboles.
La vicegobernadora Gisela Scaglia presentó la Copa Santa Fe de Ciclismo, que se disputará el 14 de diciembre y unirá Santa Fe con Rosario a 100 años de su primera edición.
El equipo quedó fuera de servicio tras la rotura de la canilla y daños en la caja de enchufes. La Municipalidad pidió responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Alpine anunció que Paul Aron ocupará el auto del argentino en la FP1 del Gran Premio de Italia. Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica.
El Colegio San José probó a Zoe, una profesora virtual que enseñó marketing digital y abrió debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación.