Jueza de EE.UU. falla a favor de Harvard en disputa con Trump

Una jueza federal de Estados Unidos se pronunció a favor de la Universidad de Harvard en la demanda contra la administración del expresidente Donald Trump por el congelamiento de fondos de investigación.

Allison Burroughs, jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts, resolvió mediante un juicio sumario que el Gobierno federal actuó de forma ilegal al bloquear 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos. Según el fallo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia utilizaron el antisemitismo como “cortina de humo” para impulsar una medida “ideológicamente motivada” contra universidades de élite.

El conflicto comenzó el 11 de abril, cuando funcionarios del entonces gobierno enviaron una carta a Harvard exigiendo que la institución eliminara prácticas consideradas antisemitas y desmantelara sus iniciativas de diversidad. Tras la negativa de la universidad, el 14 de abril se anunció el congelamiento de los fondos.

En su resolución, Burroughs sostuvo que, aunque Harvard demoró en reaccionar frente a episodios de odio, actualmente avanza con medidas concretas contra el antisemitismo. Al mismo tiempo, enfatizó que “la libertad académica y de expresión” deben resguardarse para evitar que la investigación quede sujeta a decisiones arbitrarias de carácter político.

Con esta decisión, la jueza liberó a la universidad de un proceso judicial completo y marcó un precedente en la defensa de la autonomía de las instituciones educativas frente a presiones gubernamentales.