China conmemoró con un desfile el 80º aniversario de la victoria

China celebró este miércoles un imponente desfile militar en el centro de Beijing para recordar el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El acto se desarrolló en la Plaza de Tian’anmen y reunió a jefes de Estado de todo el mundo, en un marco que buscó transmitir unidad y compromiso con la paz.

El presidente Xi Jinping, en su doble rol de secretario general del Partido Comunista y jefe de la Comisión Militar Central, pasó revista a las tropas y presenció la ceremonia desde la tribuna principal. A su lado estuvieron el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un; y más de veinte mandatarios y representantes internacionales.

El escenario incluyó estructuras alusivas a la Gran Muralla, símbolo de la resistencia del pueblo chino frente a la agresión extranjera. Según la agencia oficial Xinhua, la puesta en escena buscó resaltar el coraje, la solidaridad y la voluntad de mantener un camino de desarrollo pacífico en un contexto global marcado por tensiones e incertidumbre.

La fecha recuerda la capitulación de Japón en 1945, que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y abrió una nueva etapa en la historia de Asia y del mundo.