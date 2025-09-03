China conmemoró con un desfile el 80º aniversario de la victoria

Maduro acusa a EE.UU. de “narrativa de Hollywood” por despliegue militar
El presidente venezolano rechazó la presencia de buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, que atribuyó a intereses económicos y geopolíticos.
Xi Jinping encabezó un masivo acto en Beijing acompañado por Vladímir Putin, Kim Jong Un y más de 20 líderes internacionales.Internacionales03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
China celebró este miércoles un imponente desfile militar en el centro de Beijing para recordar el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El acto se desarrolló en la Plaza de Tian’anmen y reunió a jefes de Estado de todo el mundo, en un marco que buscó transmitir unidad y compromiso con la paz.
El presidente Xi Jinping, en su doble rol de secretario general del Partido Comunista y jefe de la Comisión Militar Central, pasó revista a las tropas y presenció la ceremonia desde la tribuna principal. A su lado estuvieron el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un; y más de veinte mandatarios y representantes internacionales.
El escenario incluyó estructuras alusivas a la Gran Muralla, símbolo de la resistencia del pueblo chino frente a la agresión extranjera. Según la agencia oficial Xinhua, la puesta en escena buscó resaltar el coraje, la solidaridad y la voluntad de mantener un camino de desarrollo pacífico en un contexto global marcado por tensiones e incertidumbre.
La fecha recuerda la capitulación de Japón en 1945, que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y abrió una nueva etapa en la historia de Asia y del mundo.
El presidente venezolano rechazó la presencia de buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, que atribuyó a intereses económicos y geopolíticos.
El primer ministro indio y el presidente ruso acordaron un nuevo encuentro en Nueva Delhi, mientras aumentan las tensiones de India con Washington por el petróleo ruso y los aranceles de Trump.
Desde hoy, todas las importaciones menores a 800 dólares deberán pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares, según el país de origen.
El volcán lanzó material a 5.000 metros de altura y obligó a elevar la alerta.
El Gobierno venezolano alertó en la ONU por la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de sus costas y exigió su retirada inmediata.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.