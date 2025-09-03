Maduro acusa a EE.UU. de “narrativa de Hollywood” por despliegue militar

China conmemoró con un desfile el 80º aniversario de la victoria
El presidente venezolano rechazó la presencia de buques de guerra y un submarino nuclear en el Caribe, que atribuyó a intereses económicos y geopolíticos.Internacionales03 de septiembre de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una “narrativa de Hollywood” la explicación del gobierno de Estados Unidos para justificar el despliegue militar en aguas del Caribe. Según indicó, el envío de ocho buques de guerra y un submarino nuclear constituye “una amenaza directa” contra la paz de la región y particularmente contra su país.
Durante un acto con comunas en Caracas, Maduro afirmó que la supuesta lucha contra el narcotráfico no es el verdadero motivo de la operación. “Nos apuntan a la cabeza con 1.200 misiles e inventan un relato que nadie les cree”, expresó.
La Casa Blanca acusa al mandatario venezolano de liderar una organización vinculada al narcotráfico. El pasado 7 de agosto, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pamela Bondi, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
En su discurso, Maduro responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar acusaciones falsas para involucrar al presidente Donald Trump en un escenario de confrontación. “La mafia de Miami le quiere llenar las manos de sangre al presidente Trump”, sostuvo.
Según el jefe de Estado, las verdaderas motivaciones de Washington son el control de los recursos estratégicos venezolanos. “Vienen por las primeras reservas de petróleo del mundo, por la cuarta de gas y por nuestras tierras fértiles”, subrayó.
El cruce de declaraciones ocurre en medio de un clima de creciente tensión bilateral. Horas antes, fuerzas estadounidenses informaron el ataque a un barco con drogas procedente de Venezuela, lo que reforzó la narrativa de la administración norteamericana.
El primer ministro indio y el presidente ruso acordaron un nuevo encuentro en Nueva Delhi, mientras aumentan las tensiones de India con Washington por el petróleo ruso y los aranceles de Trump.
Desde hoy, todas las importaciones menores a 800 dólares deberán pagar un arancel fijo de entre 80 y 200 dólares, según el país de origen.
El volcán lanzó material a 5.000 metros de altura y obligó a elevar la alerta.
El Gobierno venezolano alertó en la ONU por la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de sus costas y exigió su retirada inmediata.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
Ocurrió anoche en la curva “Casilla S”. Bomberos de ambas localidades actuaron en conjunto para sofocar las llamas.
Tras las intensas lluvias del fin de semana, el agua aún atraviesa la calzada en el kilómetro 353. La Agencia Provincial de Seguridad Vial mantiene el corte total de circulación.
El acceso por calle 42, a la altura de la cancha de Independiente, permanecerá cerrado por trabajos de infraestructura pluvial.
El capitán arribó al país y Scaloni tendrá hoy al plantel completo para iniciar la preparación rumbo al partido del jueves frente a Venezuela en el Monumental.
La conductora reaccionó con firmeza al ser consultada sobre las declaraciones de la exvedette y aseguró que no volverá a mencionarla.