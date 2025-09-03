Maduro acusa a EE.UU. de “narrativa de Hollywood” por despliegue militar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una “narrativa de Hollywood” la explicación del gobierno de Estados Unidos para justificar el despliegue militar en aguas del Caribe. Según indicó, el envío de ocho buques de guerra y un submarino nuclear constituye “una amenaza directa” contra la paz de la región y particularmente contra su país.

Durante un acto con comunas en Caracas, Maduro afirmó que la supuesta lucha contra el narcotráfico no es el verdadero motivo de la operación. “Nos apuntan a la cabeza con 1.200 misiles e inventan un relato que nadie les cree”, expresó.

La Casa Blanca acusa al mandatario venezolano de liderar una organización vinculada al narcotráfico. El pasado 7 de agosto, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pamela Bondi, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En su discurso, Maduro responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de impulsar acusaciones falsas para involucrar al presidente Donald Trump en un escenario de confrontación. “La mafia de Miami le quiere llenar las manos de sangre al presidente Trump”, sostuvo.

Según el jefe de Estado, las verdaderas motivaciones de Washington son el control de los recursos estratégicos venezolanos. “Vienen por las primeras reservas de petróleo del mundo, por la cuarta de gas y por nuestras tierras fértiles”, subrayó.

El cruce de declaraciones ocurre en medio de un clima de creciente tensión bilateral. Horas antes, fuerzas estadounidenses informaron el ataque a un barco con drogas procedente de Venezuela, lo que reforzó la narrativa de la administración norteamericana.