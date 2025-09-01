Inundación en María Teresa: 50 evacuados y graves daños

Mandatarios reclaman declarar la emergencia en María Teresa
Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.
Cayeron 290 milímetros en pocas horas y el agua anegó gran parte del pueblo. La comuna organizó asistencia y pidió donaciones de agua y elementos de limpieza.Maria Teresa 01 de septiembre de 2025LORENA ACOSTA
El sur de la provincia de Santa Fe sigue afectado por las intensas lluvias del fin de semana. En María Teresa, la caída de más de 290 milímetros en pocas horas provocó una de las peores inundaciones de los últimos años.
El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, explicó que la localidad se encuentra en una zona baja y rodeada de campos más altos, lo que agrava el problema. “El domingo dejó de llover a las 10 de la mañana y hasta la tarde el nivel del agua seguía subiendo. Entraba más agua de la que salía”, señaló.
Actualmente, unas seis a ocho manzanas permanecen bajo el agua, con 50 personas evacuadas en el hospital y un hotel, además de más de un centenar de autoevacuados. Para atender la emergencia, la comuna preparó 400 viandas destinadas a vecinos afectados y personal de asistencia.
Goyechea pidió que la ayuda solidaria se concentre en agua potable y elementos de limpieza. La planta potabilizadora quedó anegada y produce por debajo de lo necesario, por lo que solicitaron un uso responsable del recurso.
El dirigente advirtió también sobre los riesgos sanitarios: solo el 15% de la población tiene cloacas y el ingreso de agua a través de pozos ciegos representa un serio problema de contaminación. La comuna organizó brigadas de limpieza para sanear las viviendas.
En cuanto a la asistencia oficial, destacó el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro Lisandro Enrico y la senadora Leticia Di Gregorio, aunque lamentó la falta de comunicación de autoridades nacionales.
Finalmente, informó que se suspendieron las clases en la localidad, debido a que las calles siguen anegadas y varias familias permanecen con agua dentro de sus hogares.
