Mandatarios reclaman declarar la emergencia en María Teresa

Intendentes y presidentes comunales pidieron a Provincia y Nación medidas urgentes ante la crisis hídrica. Solicitan declarar la Emergencia Climática y de Catástrofe.

Maria Teresa 31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-08-31 at 8.53.48 PM

Intendentes y presidentes comunales de distintas localidades de la región expresaron su apoyo a la comunidad de María Teresa, que atraviesa una delicada situación a raíz de las intensas lluvias que provocaron anegamientos y evacuaciones.

En un comunicado conjunto, los mandatarios reclamaron respuestas inmediatas de los gobiernos provincial y nacional, solicitando que se declare la Emergencia Climática y de Catástrofe para garantizar asistencia a los vecinos afectados.

Entre los firmantes se encuentran Pablo Corsalini (intendente de Pérez), Pablo Giorgis (presidente comunal de Santa Isabel), Julián Virgnatti (presidente comunal de Arteaga) y José López (presidente comunal de Pavón). Todos coincidieron en la necesidad de disponer recursos extraordinarios que permitan enfrentar la emergencia y proteger a la población.

“Estamos frente a una situación crítica que requiere del acompañamiento inmediato del Estado en todos sus niveles. No se trata solo de paliar la emergencia, sino de cuidar a las familias que hoy están atravesando momentos muy difíciles”, señala el documento difundido este domingo.

Los mandatarios remarcaron que la prioridad es garantizar la vida y la seguridad de los habitantes de María Teresa, al tiempo que se proyectan medidas para la recuperación de la localidad tras los daños sufridos.

