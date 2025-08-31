Colapinto, crítico con Alpine tras quedar 11° en Zandvoort

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Países Bajos con sensaciones encontradas: largó 16°, remontó posiciones y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 11, apenas fuera de los puntos. Sin embargo, el argentino no ocultó su malestar con el desempeño estratégico de Alpine.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy, y estuvimos mal en no haberlo conseguido. No había que esforzarse mucho”, señaló tras la carrera en Zandvoort, donde quedó detrás de Esteban Ocón, de Haas.

El piloto de Pilar reconoció sentirse “más consistente y cómodo con el auto”, aunque remarcó que Alpine falló en la coordinación interna: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”, apuntó en referencia también a su compañero Pierre Gasly.

Colapinto sigue acumulando experiencia en su primera temporada con Alpine, pero advierte que necesitará mayor respaldo estratégico para transformar su progreso en resultados concretos. Su próximo objetivo será sumar los primeros puntos en la Fórmula 1.