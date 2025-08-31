Colapinto, crítico con Alpine tras quedar 11° en Zandvoort

El piloto argentino finalizó al borde de los puntos y cuestionó la falta de trabajo en equipo en Alpine.

Deportes31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Países Bajos con sensaciones encontradas: largó 16°, remontó posiciones y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 11, apenas fuera de los puntos. Sin embargo, el argentino no ocultó su malestar con el desempeño estratégico de Alpine.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy, y estuvimos mal en no haberlo conseguido. No había que esforzarse mucho”, señaló tras la carrera en Zandvoort, donde quedó detrás de Esteban Ocón, de Haas.

El piloto de Pilar reconoció sentirse “más consistente y cómodo con el auto”, aunque remarcó que Alpine falló en la coordinación interna: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”, apuntó en referencia también a su compañero Pierre Gasly.

Colapinto sigue acumulando experiencia en su primera temporada con Alpine, pero advierte que necesitará mayor respaldo estratégico para transformar su progreso en resultados concretos. Su próximo objetivo será sumar los primeros puntos en la Fórmula 1.

Te puede interesar
COLOM34L4RETTCHFKFUHXCGVWY?auth=7fa37c0621ee8ca6a51b8dd0cc3e7eca61ffc3dc1a7568206aa9856e67460c85&sma

El calendario de Messi con Argentina hasta 2026

SOFIA ZANOTTI
Deportes29 de agosto de 2025

El capitán de la Selección abrió la posibilidad de que el duelo ante Venezuela sea su último partido oficial en Argentina. Estos son los encuentros que le restarían hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lo más visto
Boletín de noticias