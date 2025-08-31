Colapinto, crítico con Alpine tras quedar 11° en Zandvoort

Ander Herrera expuso la pobreza en las inferiores de Boca
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El piloto argentino finalizó al borde de los puntos y cuestionó la falta de trabajo en equipo en Alpine.Deportes31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Países Bajos con sensaciones encontradas: largó 16°, remontó posiciones y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 11, apenas fuera de los puntos. Sin embargo, el argentino no ocultó su malestar con el desempeño estratégico de Alpine.
“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy, y estuvimos mal en no haberlo conseguido. No había que esforzarse mucho”, señaló tras la carrera en Zandvoort, donde quedó detrás de Esteban Ocón, de Haas.
El piloto de Pilar reconoció sentirse “más consistente y cómodo con el auto”, aunque remarcó que Alpine falló en la coordinación interna: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”, apuntó en referencia también a su compañero Pierre Gasly.
Colapinto sigue acumulando experiencia en su primera temporada con Alpine, pero advierte que necesitará mayor respaldo estratégico para transformar su progreso en resultados concretos. Su próximo objetivo será sumar los primeros puntos en la Fórmula 1.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
El piloto argentino cerró la primera sesión de entrenamientos en Zandvoort con un tiempo de 1:12,276, a casi dos segundos del líder Lando Norris.
El Millonario avanzó a cuartos de la Copa Argentina tras vencer 4-3 por penales en Mendoza, con Franco Armani como figura.
El capitán de la Selección abrió la posibilidad de que el duelo ante Venezuela sea su último partido oficial en Argentina. Estos son los encuentros que le restarían hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La AFA oficializó los convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Lionel Messi disputará su último partido en Argentina con la Selección.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
Un hombre de 40 años fue arrestado en Mar del Plata acusado de explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas denunciaron agresiones, consumo forzado de drogas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.