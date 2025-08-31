Inundaciones en María Teresa: asistencia y evacuados

La localidad de María Teresa vive una jornada difícil a raíz de las intensas lluvias que afectan a gran parte de la región. El presidente comunal informó que se realizaron evacuaciones preventivas, aunque aclaró que hasta el momento no hubo complicaciones de salud entre los vecinos.



El sistema de desagües del pueblo logra drenar parte del agua, pero la mayor dificultad proviene de los caudales que ingresan desde la zona rural, lo que mantiene la situación en un estado crítico.

Desde la madrugada del domingo trabajan en el lugar los Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, junto con personal de Defensa Civil y organismos provinciales.



“Ante cualquier necesidad o emergencia los vecinos pueden comunicarse a los números difundidos o directamente a mi teléfono personal”, señaló el presidente comunal, quien además agradeció el esfuerzo de los bomberos y empleados comunales. Varios de ellos continúan con tareas de asistencia a pesar de que sus propias viviendas también resultaron afectadas.

Si bien la situación está bajo control, las autoridades locales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.