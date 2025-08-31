Inundaciones en María Teresa: asistencia y evacuados

Avanzan las obras de ordenamiento vial en María Teresa
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
Bomberos, Defensa Civil y la comuna trabajan en conjunto para asistir a los vecinos tras las fuertes lluvias. Hay evacuados pero no se registran complicaciones de salud.Maria Teresa 31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La localidad de María Teresa vive una jornada difícil a raíz de las intensas lluvias que afectan a gran parte de la región. El presidente comunal informó que se realizaron evacuaciones preventivas, aunque aclaró que hasta el momento no hubo complicaciones de salud entre los vecinos.
El sistema de desagües del pueblo logra drenar parte del agua, pero la mayor dificultad proviene de los caudales que ingresan desde la zona rural, lo que mantiene la situación en un estado crítico.
Desde la madrugada del domingo trabajan en el lugar los Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, junto con personal de Defensa Civil y organismos provinciales.
“Ante cualquier necesidad o emergencia los vecinos pueden comunicarse a los números difundidos o directamente a mi teléfono personal”, señaló el presidente comunal, quien además agradeció el esfuerzo de los bomberos y empleados comunales. Varios de ellos continúan con tareas de asistencia a pesar de que sus propias viviendas también resultaron afectadas.
Si bien la situación está bajo control, las autoridades locales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
La institución de María Teresa denunció el robo de un equipo esencial para el funcionamiento de su predio. Padres y dirigentes expresaron su malestar y pidieron apoyo de la comunidad.
La comuna participó en un encuentro en Rosario y avanzó en acuerdos de cooperación con la UAI para fortalecer la gestión pública y el desarrollo territorial.
El 25 de agosto se realizará en el CIC una jornada para nuevos operarios y trabajadores que deban renovar su habilitación en el uso de agroquímicos.
El Centro Cultural Comunal abrirá un nuevo espacio de formación en judo desde el 2 de septiembre, a cargo del instructor Claudio Gustavo Pippo (1° DAN).
La calle Pedro Loretto estrena tiras LED que destacan el diseño de sus canteros y embellecen el espacio público de María Teresa.
La PDI realizó dos operativos en la ciudad y secuestró cocaína, marihuana, dinero, vehículos y documentación vinculada al comercio de drogas. Intervino el fiscal Mauro Menéndez.
La PDI realizó tres allanamientos en la localidad y secuestró elementos vinculados a hechos de escruche ocurridos a mediados de agosto. Tres adolescentes quedaron a disposición de la Justicia.
En la Casa Rosada aseguran que el ex titular de ANDIS no tiene pruebas y relativizan sus dichos. Milei presiona para llevarlo a la Justicia, mientras sectores oficialistas piden cautela.
El mediocampista español reveló que hasta un 90% de los juveniles atraviesan situaciones de vulnerabilidad y cargan con la presión de sostener a sus familias desde muy jóvenes.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.