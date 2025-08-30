Bullrich prohíbe el ingreso a estadios al jefe de la barra de Independiente

Colapinto fue 18° en la primera práctica del GP de Países Bajos
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.Deportes30 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, dispuso la prohibición de ingreso a todos los estadios de fútbol del país para Juan Eduardo Lenczicki, señalado como jefe de la barra brava de Independiente.
La medida, de carácter administrativo y sin plazo definido, será oficializada el lunes 1 de septiembre mediante la Resolución 1039/2025 publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, según informó la cartera de Seguridad, la restricción ya se encuentra vigente.
La decisión se adoptó tras los violentos incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Aquella jornada, enfrentamientos dentro y fuera del estadio obligaron a un fuerte despliegue policial y dejaron como saldo agresiones a hinchas, entre ellos mujeres y menores.
“El objetivo es prevenir la concurrencia de personas que representen un riesgo para la seguridad en espectáculos deportivos, en especial aquellas vinculadas a conductas violentas y estructuras de mando en parcialidades radicalizadas”, señaló el ministerio en su comunicado oficial.
La medida se enmarca en el programa Tribuna Segura, una de las principales políticas de seguridad impulsadas por Bullrich, que apunta a combatir las mafias enquistadas en las hinchadas y reducir la conflictividad en los estadios.
No es la primera vez que Lenczicki queda vinculado a hechos de violencia. Su nombre ha sido asociado en diversas causas judiciales al manejo interno de la barra de Independiente y a disputas que en el pasado derivaron en enfrentamientos armados con víctimas fatales en Avellaneda.
El caso se suma a un escenario más amplio de recrudecimiento de la violencia en el fútbol argentino, que en los últimos meses registró disturbios en diferentes canchas de Primera División y torneos internacionales
